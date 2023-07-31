Yalı Çapkını'nda bomba ayrılık iddiası! Başrollerden biri... Ortalık karıştırdı

Cuma akşamlarına damga vuran ve şimdilerde sezon finalinde olan Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizinin başrolleri Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dudak dudağa görüntülenmesinin ardından yeni sezonda olayların nasıl gelişeceği merak ediliyor.

Dizinin yeni sezon çekimleri için hazırlıkların başladığı şu günlerde bomba bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Bir değişiklik olmazsa 15 Ağustos gibi sete çıkma planları yapan OGM Pictures 2. sezon hikâyesi üzerine çalışıyor.

Dizinin sezon finali sonrası Halis Ağa karakterine hayat veren Çetin Tekindor’un ekibe veda edeceği söylentisi ortaya atılmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; usta aktörle ilgili bir ayrılık kararı alınmış değil. Yeni sezon hikâyesi önümüzdeki günlerde şekilleneceği için ekibe kimin gideceği, kimin kalacağı da yakında belli olacak.

Yalıya gelecek erkek torun karakteri içinse görüşmeler başladı. Bir de genç ve etkileyici bir kadın karakterinin daha ana kadroya girme ihtimali üzerinde duruluyor.

