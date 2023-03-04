MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesi olay oldu! "Yandı buralar"

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesi olay oldu! "Yandı buralar"

04.03.2023 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin son bölümüne Ferit ve Seyran’ın yatak sahnesi damga vurdu. Reyting rekortmeni dizinin izleyenleri diziyi sosyal medyada yorum yağmuruna tuttu.

Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesi olay oldu! "Yandı buralar"

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide Seyran karakterine Afra Saraçoğlu, Ferit karakterine ise Mert Ramazan Demir hayat veriyor. Dizinin izleyicileri 22. bölümünde Seyran ve Ferit’in romantik sahneleri yoğun ilgi gördü.

ferit

Dizide izleyicilerin beklediği sahne gerçekleşti. Ferit, Seyran için romantik bir masa hazırladı ve sürpriz yaptı.

yalı

Ferit Seyran’a “Acaba diyorum sen de artık beni sevdiğini söylesen mi? Herkesten çok.. " dedi ve Seyran’ı öptü.

Dizinin takipçileri "Yandı buralar", "Bacağını öptüğü sahnede bittim", "Alev aldık", "Pelin sanıp kalbine inenler", "Ferit istediğini aldıktan sonra Seyran'dan sıkılmaz umarım" yorumlarında bulundular.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pınar Altuğ'dan boy yorumlarına sert yanıt! "Siz söyleyince..."Pınar Altuğ'dan boy yorumlarına sert yanıt! "Siz söyleyince..."
Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."Akşener'in açıklaması kızdırdı! "Halka en ufak..."
Büyük şok! Yayından kaldırıldı... Para cezasıBüyük şok! Yayından kaldırıldı... Para cezası
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını Oyuncu ferit ele karakteri tekindor

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na 'sofra' yanıtı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Meral Akşener açıklaması!

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Naci Görür'den iki bölge için 7,4 büyüklüğünde deprem uyarısı!

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Cinsiyet değiştirmişti! Son halini görenler "Saç sakal birbirine karışmış" dedi

Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj!

Akşener'in çıkışı sonrasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan videolu mesaj!

Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama

Akşener'in çağrı yaptığı İmamoğlu ile Yavaş'tan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Tasarruflu alışverişin yolu indirimli ürünlerden geçer! Günün fırsatlarını sizin için seçtik

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! Size özel indirimdeki ürünleri seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.