Yalı Çapkını'nda Ferit ve Seyran'ın yatak sahnesi olay oldu! "Yandı buralar"

Reyting rekortmeni Yalı Çapkını yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizide Seyran karakterine Afra Saraçoğlu, Ferit karakterine ise Mert Ramazan Demir hayat veriyor. Dizinin izleyicileri 22. bölümünde Seyran ve Ferit’in romantik sahneleri yoğun ilgi gördü.

Dizide izleyicilerin beklediği sahne gerçekleşti. Ferit, Seyran için romantik bir masa hazırladı ve sürpriz yaptı.

Ferit Seyran’a “Acaba diyorum sen de artık beni sevdiğini söylesen mi? Herkesten çok.. " dedi ve Seyran’ı öptü.

Dizinin takipçileri "Yandı buralar", "Bacağını öptüğü sahnede bittim", "Alev aldık", "Pelin sanıp kalbine inenler", "Ferit istediğini aldıktan sonra Seyran'dan sıkılmaz umarım" yorumlarında bulundular.



