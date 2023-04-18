Yalı Çapkını'ndan üzen haber! O tarihten sonra yayınlanmayacak

Star TV’nin iddialı yapımı Yalı Çapkını dizisi sevilen yapımlar arasında yer alıyor. Afra Saraçoğlu’nun Seyran karakterine, Mert Ramazan Demir’in Ferit karakterine hayat verdiği dizinin sekiz bölüm sonra sezon finali yapacağı ortaya çıktı.

En son 28. bölümü ekrana gelen dizinin bu hafta 29. bölümü yayınlanacak. Sekiz bölüm sonra ise yeni sezon tarihine kadar ara verilecek. Sevilen dizi en son yayınlanan bölümüyle tüm kategorilerde birinci olarak reytinglerde zirveye yerleşti.

Total puan türünde Yalı Çapkını birinci sırada, Ateş Kuşları ikinci sırada, Yalı Çapkını'nın özeti ise üçüncü sırada yer aldı.





