Yalı Çapkını'nın bahtsız güzeli Seyran parayı vurdu! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamı kaptı

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, öpüşme sahneleriyle de çok konuşulmaya başlandı. Son günlerin konuşulan ismi ünlü bir markanın reklam yüzü olacak. İddialara göre Afra Saraçoğlu, milyonluk anlaşmaya imza attı.

AFRA SARAÇOĞLU O MARKAYLA ANLAŞTI

Genç yıldızlar arasında yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir beraber olan oyuncu biz kozmetik markasının reklam yüzü oluyor.

MİLYONLUK REKLAMA İMZA ATTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu milyonluk anlaşmaya imza attı. Güzellik markası daha önce Danla Bilic, Sinem Kobal gibi isimleri de reklam yüzü yapmıştı.

