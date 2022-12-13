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  4. Yalı Çapkını'nın bahtsız güzeli Seyran parayı vurdu! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamı kaptı

Yalı Çapkını'nın bahtsız güzeli Seyran parayı vurdu! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamı kaptı

13.12.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteri ile çok konuşulan Afra Saraçoğlu, milyonluk reklam filmine imza attı. Reklamdan alacağı parayı duyanlar "Şeytanın bacağını kırdı" yorumları yaptı.

Yalı Çapkını'nın bahtsız güzeli Seyran parayı vurdu! Afra Saraçoğlu milyonluk reklamı kaptı

Yalı Çapkını dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, öpüşme sahneleriyle de çok konuşulmaya başlandı. Son günlerin konuşulan ismi ünlü bir markanın reklam yüzü olacak. İddialara göre Afra Saraçoğlu, milyonluk anlaşmaya imza attı.

AFRA SARAÇOĞLU O MARKAYLA ANLAŞTI

Genç yıldızlar arasında yıldızı parlayan oyuncu Afra Saraçoğlu, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Mert Yazıcıoğlu ile uzun süredir beraber olan oyuncu biz kozmetik markasının reklam yüzü oluyor.

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MİLYONLUK REKLAMA İMZA ATTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu milyonluk anlaşmaya imza attı. Güzellik markası daha önce Danla Bilic, Sinem Kobal gibi isimleri de reklam yüzü yapmıştı.

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