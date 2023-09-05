Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun konser tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, uzun süredir rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan 'aşk' ve 'ayrılık' haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor.

Özel hayatı merak edilen 25 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak Melike Şahin'in Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi. Konser tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu spor tercihiyle çok beğenildi. Beyaz gömlek ve jean pantolon giymeyi tercih eden ünlü ismin kombininin fiyatı ortaya çıktı.

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; Afra Saraçoğlu'nun beyaz gömleğinin fiyatı 599 TL, jean pantolonunun fiyatı 489 TL ve çantasının fiyatı 6 bin 615 TL. Saraçoğlu'nun bu tercihleri çok beğenilirken fiyatlar da uygun bulundu.

Sosyal medyada; 'İlk defa bir ünlünün normal fiyatta kıyafet giydiğini gördüm', 'Çok yakışmış', 'Nasıl güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu.

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı.

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı.



