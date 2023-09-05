MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun konser tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

Yalı Çapkını'nın güzeli Afra Saraçoğlu'nun konser tarzının bedeli ortaya çıktı! Duyanlar çok şaşırdı

05.09.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük beğeni toplayan Afra Saraçoğlu dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile görüntülenmesinin ardından magazin gündeminden düşmüyor. Özel hayatıyla sık sık konuşulan Saraçoğlu'nun geçtiğimiz günlerde bir konsere katılmış ve beyaz gömlek jean pantolon tarzıyla dikkat çekmişti. Güzel oyuncunun konser tarzının bedeli ortaya çıktı.

Başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisiyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, uzun süredir rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile hakkında çıkan 'aşk' ve 'ayrılık' haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor.

Özel hayatı merak edilen 25 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak Melike Şahin'in Harbiye Açıkhava konserinde görüntülendi. Konser tarzıyla dikkat çeken ünlü oyuncu spor tercihiyle çok beğenildi. Beyaz gömlek ve jean pantolon giymeyi tercih eden ünlü ismin kombininin fiyatı ortaya çıktı.

Afra Saraçoğluuuuuuuuuuuuuu2

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; Afra Saraçoğlu'nun beyaz gömleğinin fiyatı 599 TL, jean pantolonunun fiyatı 489 TL ve çantasının fiyatı 6 bin 615 TL. Saraçoğlu'nun bu tercihleri çok beğenilirken fiyatlar da uygun bulundu.

afra konser tarzı

Sosyal medyada; 'İlk defa bir ünlünün normal fiyatta kıyafet giydiğini gördüm', 'Çok yakışmış', 'Nasıl güzel görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Afra SaraçoğluUUUU

Selanik ve Girit kökenli bir aileden gelen Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu.

Afra Saraçoğlu 2

İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya’da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Afra Saraçoğlu 3

Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Afra Saraçoğlu 7

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı.

Afra Saraçoğlu 6

Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı.

Afra Saraçoğlu 4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşiret düğününde küçük çocuk İzzet Yıldızhan'ı dolara boğdu! Kilolarca altın da...Aşiret düğününde küçük çocuk İzzet Yıldızhan'ı dolara boğdu! Kilolarca altın da...
Tavrı çıldırttı! "Çırağım olursun benim!"Tavrı çıldırttı! "Çırağım olursun benim!"
Balayı pozları olay oldu! Eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Balayı pozları olay oldu! Eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını Oyuncu magazin ünlü oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Kilolar gitti, eski formuna kavuştu! Festivalde iddialı tarz

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.