Yalı Çapkını'nın güzeli Beril Pozam kumsala sere serpe uzandı! Pozlarına beğeni yağdı

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Beril Pozam, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Beril Pozam bikinisiyle kumsala sere serpe uzanarak poz verdi. Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Türkiye'nin en güzel kadını', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

Beril Pozam 1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 27 yaşındaki Pozam, Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

2017 yılından beri tiyatro çalışmalarının yanı sıra dizilerde rol almaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisindeki Nazmiye Yenge karakteriyle tanındı.



