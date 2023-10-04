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  4. Yalı Çapkını'nın güzeli Beril Pozam kumsala sere serpe uzandı! Pozlarına beğeni yağdı

Yalı Çapkını'nın güzeli Beril Pozam kumsala sere serpe uzandı! Pozlarına beğeni yağdı

04.10.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Suna karakteriyle büyük beğeni toplayan Beril Pozam güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Dizide Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği Seyran karakterinin ablası rolünde olan Beril Pozam son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu kumsal pozlarını peş peşe paylaştı.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Beril Pozam, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Güzelliği ile dikkat çeken ünlü isim son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Beril Pozam bikinisiyle kumsala sere serpe uzanarak poz verdi. Güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Beril Pozam 1

Ünlü isme; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Türkiye'nin en güzel kadını', 'Maşallah sana' gibi yorumlar yapıldı.

Beril Pozam 2

Beril Pozam 1 Ocak 1995 yılında İstanbul'da doğdu. 27 yaşındaki Pozam, Özel Ahmet Şimsek Koleji ardından, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Beril Pozam 3

2017 yılından beri tiyatro çalışmalarının yanı sıra dizilerde rol almaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisindeki Nazmiye Yenge karakteriyle tanındı.

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