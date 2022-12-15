Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelo karakteriyle eleştirilerin odağında yer alan güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, iddialı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Aslen İzmirli olan Buçe Buse Kahraman, 9 Eylül Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

2017 yılında rol aldığı Kötü Çocuk filmiyle ekran yolculuğu başlayan güzel oyuncu, sonrasında Çarpışma ve Yasak Elma dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, sosyal medyada yediği linçlere sitem etmişti.

Dizide Seyran'ın eşi Ferit'le aşk yaşayan Pelo karakterini canlandıran Kahraman, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak uyandırdı.

Instagram'da epey aktif olan Buçe Buse Kahraman, cesur paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırdı.

26 yaşındaki çiçeği burnunda oyuncunun Instagram'da 200 binden fazla takipçisi mevcut.



