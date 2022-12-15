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  4. Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

15.12.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir izleyici kitlesi kazandı. Yalı Çapkını'nda Ferit'in sevgilisi Pelo'ya hayat veren Buçe Buse Kahraman'ın kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Buse Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Pelo karakteriyle eleştirilerin odağında yer alan güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman, iddialı Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Aslen İzmirli olan Buçe Buse Kahraman, 9 Eylül Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

2017 yılında rol aldığı Kötü Çocuk filmiyle ekran yolculuğu başlayan güzel oyuncu, sonrasında Çarpışma ve Yasak Elma dizilerinde izleyici karşısına çıktı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle adından söz ettiren Buçe Buse Kahraman, sosyal medyada yediği linçlere sitem etmişti.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Dizide Seyran'ın eşi Ferit'le aşk yaşayan Pelo karakterini canlandıran Kahraman, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak uyandırdı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Instagram'da epey aktif olan Buçe Buse Kahraman, cesur paylaşımlarıyla bakana bir daha baktırdı.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

26 yaşındaki çiçeği burnunda oyuncunun Instagram'da 200 binden fazla takipçisi mevcut.

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti

Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman cesur pozlarıyla dikkat çekti


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