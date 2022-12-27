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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

27.12.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisiyle son dönemlerin parlayan yıldızları arasında yer alan güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

Başrolü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu.

Işıltılı bir ceket tercih eden Afra Saraçoğlu, içine hiçbir şey giymedi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

Saraçoğlu, bir sonraki pozunda ise siyah spor sütyeniyle kamera karşısına geçti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

Afra Saraçoğlu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

Özcan Deniz'in vesilesiyle şöhret basamaklarını tırmanan Afra Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

Girit göçmeni bir ailenin kızı olan Afra Saraçoğlu, duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi mevcut.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi


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