Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu iç çamaşırsız pozuyla büyüledi

Başrolü Mert Ramazan Demir ile paylaştığı Yalı Çapkını dizisiyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, sütyensiz tarzıyla ilgi odağı oldu.

Işıltılı bir ceket tercih eden Afra Saraçoğlu, içine hiçbir şey giymedi.

Saraçoğlu, bir sonraki pozunda ise siyah spor sütyeniyle kamera karşısına geçti.

Afra Saraçoğlu, partneri Mert Ramazan Demir ile samimi pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Özcan Deniz'in vesilesiyle şöhret basamaklarını tırmanan Afra Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle milyonların tanıdığı bir isim haline gelmişti.

Girit göçmeni bir ailenin kızı olan Afra Saraçoğlu, duru güzelliğiyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da 6 milyona yakın takipçisi mevcut.



