Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu iddialı elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! Fiyatını duyan şaşkına döndü

Star TV’nin iddialı yapımı Yalı Çapkını gündemde kalmaya devam ediyor. Dizide Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Seyran güzelliği ile dillerden düşmüyor. Seyran’ın dans sahnesinde giydiği kırmızı elbise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kıyafetin fiyatını ise duyan şaşkına döndü.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ferit, Pelin’in dans ettiği sahnede onun yerinde Seyran’ın olduğunu hayal etti.



Seyran’ın giydiği kıyafetin fiyatının 2.835.00 dolar olduğu gündemde yer aldı.Kırmızı işlemeli elbise tasarımcı Tayfun Kaba imzalı.



SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kıyafeti daha önce fenomen Ezgi Fındık’ın da giydiği ortaya çıktı.

Bazı takipçiler kıyafeti Afra Saraçoğlu’na yakıştırırken, bazı takipçiler ise Ezgi Fındık’ı daha güzel buldu.



