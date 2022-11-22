MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu iddialı elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! Fiyatını duyan şaşkına döndü

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu iddialı elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! Fiyatını duyan şaşkına döndü

22.11.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu giydiği elbise ile sosyal medyada gündem oldu. Star TV’de ekrana gelen ve reyting rekorları kıran diziye Ferit’in hayalinde Seyran’ın dans ederken giydiği elbise sosyal medyada yorum yağmuruna neden oldu. Elbisenin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Yalı Çapkını’nın Seyran’ı Afra Saraçoğlu iddialı elbisesiyle sosyal medyada olay oldu! Fiyatını duyan şaşkına döndü

Star TV’nin iddialı yapımı Yalı Çapkını gündemde kalmaya devam ediyor. Dizide Afra Saraçoğlu’nun hayat verdiği Seyran güzelliği ile dillerden düşmüyor. Seyran’ın dans sahnesinde giydiği kırmızı elbise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Kıyafetin fiyatını ise duyan şaşkına döndü.

FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Ferit, Pelin’in dans ettiği sahnede onun yerinde Seyran’ın olduğunu hayal etti.
seyran2
Seyran’ın giydiği kıyafetin fiyatının 2.835.00 dolar olduğu gündemde yer aldı.Kırmızı işlemeli elbise tasarımcı Tayfun Kaba imzalı.
yyy

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kıyafeti daha önce fenomen Ezgi Fındık’ın da giydiği ortaya çıktı.

ezgi

Bazı takipçiler kıyafeti Afra Saraçoğlu’na yakıştırırken, bazı takipçiler ise Ezgi Fındık’ı daha güzel buldu.

y1

y2

y3


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç Kız Kardeş 27. bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm full izle!Üç Kız Kardeş 27. bölüm izle! Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm full izle!
Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"
Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurduKazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu yalı çapkını

En Çok Okunan Haberler

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Otomobil piyasası hareketlendi! "Parasını şimdiden verelim"

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hastalığını açıklayan Armağan Çağlayan'a destek: Beyninde 3 klipsle, 2. hayatını yaşayan benden

Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu

Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

Dünyanın en yükseklerinden! Bugün açılıyor

20 dakikada hayatı felç etti!

20 dakikada hayatı felç etti!

İlginizi Çekebilir

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Uzmanından denenmiş, etkili yöntemler: Efsane orgazmlar için...

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.