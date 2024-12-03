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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ödülünü alırken bir anda ağlamaya başladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.12.2024 08:08
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Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, GQ Man of the Year 2024 gecesinde ödünü almak için sahneye çıktı. Özel hayatıyla da gündeme gelen Afra Saraçoğlu sahnede bir anda ağlamaya başladı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu ödülünü alırken bir anda ağlamaya başladı

MYNET DETAY-Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor ile başrolleri paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu son dönemin parlayan isimlerinden...

Gerek oyunculuk performansı gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu GQ Man of the Year 2024 gecesinde tarzıyla herkesten tam not aldı.

Geceye annesiyle katılan güzel oyuncu "Yılın Göz Alıcı Başarısı ödülü"nü almak için sahneye çıktı. Oyuncu "Ben bu ödülü çlışan, üreten, yılmayan ne yaşarsa yaşasın kahkahası eksik olmayan, başarıları göz alıcı olmak yerine göz ardı edilen tüm kadınlar adına alıyorum" dedi.

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ANNESİ DE AĞLADI

"Bazı kadınlara da teşekkür etmek istiyorum; annem..." diyen Afra Saraçoğlu konuşmakta zorlandı. Afra Saraçoğlu "Annem bugün geldi buraya yerimden sürekli seni kesiyorum acaba mutlu musun, keyif alıyor musun diye... İyi geldin iyi ki varsın" derken ağlamaya başladı.

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Afra Saraçoğlu'nun ağladığı anlarda annesinin de gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Afra Saraçoğlu
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