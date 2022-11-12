Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu süper minili pozuyla hayran bıraktı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.
Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Alina Boz, Cemal Canseven, Danla Bilic ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimler beğeni yağdırdı.
Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.
Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan ünlü oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde milyonları ekrana kilitliyor.
Afra Saraçoğlu'na Öğretmen dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir eşlik ediyor.