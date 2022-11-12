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  4. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu süper minili pozuyla hayran bıraktı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu süper minili pozuyla hayran bıraktı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

12.11.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun Öteki Yüzü kitabından uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, ilk bölümünden beri reytinglerde zirveye oturuyor. Yalı Çapkını'ndan hayat verdiği Seyran karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, süper minili pozuyla takipçilerini mest etti.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu süper minili pozuyla hayran bıraktı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Instagram hesabından paylaştığı süper minili pozlarıyla takipçilerinden tam puan aldı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu süper minili pozuyla hayran bıraktı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Afra Saraçoğlu'nun paylaşımına Çağlar Ertuğrul, Beril Pozam, Alina Boz, Cemal Canseven, Danla Bilic ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimler beğeni yağdırdı.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu süper minili pozuyla hayran bıraktı! Ünlü isimler beğeni yağdırdı

Özcan Deniz'in keşfettiği Afra Saraçoğlu, Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle büyük bir çıkış yakalamıştı.

Selanik göçmeni bir ailenin kızı olan ünlü oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde milyonları ekrana kilitliyor.

Afra Saraçoğlu'na Öğretmen dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir eşlik ediyor.


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