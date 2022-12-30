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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu: Yay burcu olmama rağmen...

30.12.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Yalı Çapkını” dizisinde başrol oynadığı Mert Ramazan Demir ile bir süredir sık sık gündeme gelen Afra Saraçoğlu Hello Dergisi'ne konuştu. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu "Yay kadar çok gezen biri değilim" dedi.

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu: Yay burcu olmama rağmen...

Reytinglerin zirvesinde olan Yalı Çapkını adlı dizide Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu her hareketiyle gündeme geliyor. Hem aşk hayatıyla hem de iddialı pozlarıyla dikkat çeken güzel isim Hello Dergisi'ne konuştu.

Yay burcu olduğunu söyleyen Yalı Çapkını'nın Seyran'ı "Yaşamayı çok seviyorum. İçinde bulunduğum her andan keyif almaya bakıyorum. Gezmeyi yeni yerler keşfetmeyi severim. Ama burcum yay olmasına rağmen yay kadar çok gezen biri değilim. Kriz anlarını duygularıma yenik düşmeden daha iyi kontrol edebilmek isterdim" dedi.

Öpüşme sahnesi olay olmuştu! "Birbirimize alışkın olduğumuz için..." Öpüşme sahnesi olay olmuştu! "Birbirimize alışkın olduğumuz için..."

Dizide Mert Ramazan Demir ile öpüşme sahnesiyle gündeme gelen güzel isim "Birbirimizi tanıyor olmamız sahnelerin enerjisine doğrudan yansıyor. Birbirimize alışkın olduğumuz için daha rahat ve doğal bir akışla çıkarabiliyoruz sahnelerimizi" demişti.

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