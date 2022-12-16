Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Yalı Çapkını dizisinde Korhan ailesinin hizmetlisi Sultan'a hayat veren güzel oyuncu İrem Altuğ, iddialı Instagram pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.
42 yaşındaki İrem Altuğ, 1988 yılında TV'de 7 Gün dergisinin düzenlediği yarışma ile şöhret kapısını araladı.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan yıldız, bir dönem Amerika'da yaşadı.
San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okuyan Altuğ, ABD'de pek çok filmde rol aldı.
Türkiye'ye döndükten sonra Ihlamurlar Altında,Vazgeç Gönlüm, Çukur, Kalp Yarası gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.
Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alan İrem Altuğ, duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.
Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan İrem Altuğ, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
İrem Altuğ'un Instagram'da 330 bin takipçisi mevcut.