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  4. Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

16.12.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Gözde Kansu, Şerif Sezer ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde yalının hizmetçisi olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu İrem Altuğ, cesur paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Yalı Çapkını dizisinde Korhan ailesinin hizmetlisi Sultan'a hayat veren güzel oyuncu İrem Altuğ, iddialı Instagram pozlarıyla bakana bir daha baktırdı.

42 yaşındaki İrem Altuğ, 1988 yılında TV'de 7 Gün dergisinin düzenlediği yarışma ile şöhret kapısını araladı.

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olan yıldız, bir dönem Amerika'da yaşadı.

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünü okuyan Altuğ, ABD'de pek çok filmde rol aldı.

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Türkiye'ye döndükten sonra Ihlamurlar Altında,Vazgeç Gönlüm, Çukur, Kalp Yarası gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde rol alan İrem Altuğ, duru güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan İrem Altuğ, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

İrem Altuğ'un Instagram'da 330 bin takipçisi mevcut.

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı

Yalı Çapkını'nın Sultan'ı İrem Altuğ'un cesur pozlarına yorum yağdı! Bir bakan bir daha baktı


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