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  4. Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakan bir daha baktı

Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakan bir daha baktı

15.08.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü oyuncu bu defa annesiyle poz verdi. Saraçoğlu'nun annesini görenler inanamadı. Anne kızın fotoğrafına sosyal medyada yorum yağdı.

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük beğeni topluyor. Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Saraçoğlu, son dönemde gündemden düşmüyor.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Afra Saraçoğlu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Afra Saraçoğlu 1

Yeni sezon öncesi son olarak Yunanistan'a giden Afra Saraçoğlu annesiyle pozunu paylaştı. Saraçoğlu'nun annesini görenler inanamadı. Anne kızın fotoğrafı binlerce beğeni alırken, sosyal medyada 'Ablası gibi', 'Güzelliğin nereden geldiği belli', 'Annesi olduğuna inanamadım' gibi yorumlar yapıldı.

afra annesi

Saraçoğlu'nun oyunculuk kariyeri 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Afra Saraçoğlu 2

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı.

Afra Saraçoğlu 3

Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı.

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2018'de İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, 2019'da kadrosunda Mehmet Aslantuğ’un olduğu ve 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020’de Öğretmen dizisinde yer aldı.

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