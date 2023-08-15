Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu annesini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakan bir daha baktı

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük beğeni topluyor. Başarılı oyunculuk performansı ve güzelliğiyle dikkat çeken Saraçoğlu, son dönemde gündemden düşmüyor.

Dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratan Afra Saraçoğlu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor.

Yeni sezon öncesi son olarak Yunanistan'a giden Afra Saraçoğlu annesiyle pozunu paylaştı. Saraçoğlu'nun annesini görenler inanamadı. Anne kızın fotoğrafı binlerce beğeni alırken, sosyal medyada 'Ablası gibi', 'Güzelliğin nereden geldiği belli', 'Annesi olduğuna inanamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Saraçoğlu'nun oyunculuk kariyeri 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı.

Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay’ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı.

Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı.

2018'de İyi Oyun ve Aşk Bu Mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, 2019'da kadrosunda Mehmet Aslantuğ’un olduğu ve 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020’de Öğretmen dizisinde yer aldı.