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Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam'dan şaşırtan açıklama! ''Kızını neden metres yapıyorsun...''

07.06.2023 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin karakterinin annesi Zerrin karakterini canlandıran Toprak Sağlam, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu. Ünlü isim çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Yalı Çapkını'nın Zerrin'i Toprak Sağlam'dan şaşırtan açıklama! ''Kızını neden metres yapıyorsun...''

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her bölümüyle fırtınalar estiriyor. Dizide Ferit'in eski sevgilisi Pelin'in annesi Zerrin karakterine hayat veren Toprak Sağlam bugün NTV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler'in konuğu oldu.

Ünlü oyuncu Yalı Çapkını'ndaki rolünü Ceyda Düvenci'ye anlattı. Toprak Sağlam dizideki rolü hakkında şöyle konuştu;

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"Yalı Çapkını yıla damgasını vurmuş bir iş. Zerrin, kızının iyi olması için her şeyi yapan ve ona verilen sözlerin tutulmasını sağlamaya çalışıyor aslında. Herkes ilk başta 'kızını neden evli birine yamamaya çalışıyorsun, metres yapıyorsun" dedi.

Halbuki onun hikayesi Seyran onun hayatına girmeden önce başlamıştı. Zaten vardı, ona sözler verildi. Kızının karakterini, onurunu, yaşam biçimini korumak için Londra'dan Türkiye'ye gelip, böyle 'eve düşen yıldırım' gibi aileye girdi Zerrin.

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''HAKLI BULDUĞUM YERLER VAR...''

Bir kadın olarak Zerrin'i haklı bulduğum yerler de var, haksız bulduğum yerler de var. Dişli, ne istediğini çok iyi bilen, gerçekten ailesi söz konusu olunca gözü hiçbir şeyi görmeyen kadınlar vardır, öyle bir kadın Zerrin, o yüzden çok sevdim" dedi.

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