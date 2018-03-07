'Yalı dizileri bana göre değil'

Grafik sanatçısı olan Gökhan Gencebay, kendisine reklam ve dizi teklifleri geldiğini fakat bunları iyi değerlendirmeye çalıştığını söyledi.

Gencebay, "Her dizide oynamam. Bana hikayesi güzel diziler lazım. Yalıda geçen, zengin hayatını yansıtan diziler bana göre değil. İstesem gerçek hayatta yalı dizilerindeki gibi yaşayabilirdim, ama ben normal yaşantımda da ortalama standartlarda yaşamayı hedefliyorum" ifadelerini kullandı.

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