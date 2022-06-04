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Yalıdaki düğünde herkes şaşıp kalmıştı! Belediyeden ve işletmeciden açıklama geldi

04.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki tarihi Saime Sultan Yalısı'nda gerçekleşen bir düğün devam ettiği sırada belediyenin ekipleri yıkım için gelmiş, düğün iptal edilmişti. Yalıdaki herkesi hayretler içerisinde bırakan olayda devlet arazisine kaçak yapı yapıldığı öne sürülmüştü. Olayla ilgili Bayraklı Belediyesi'nden açıklama gelirken işletmeci Kadir Pordoğan "Mekandan, 12 senelik emekten ve personelin işsiz kalmasından geçtim. Şu anda tek önceliğimiz evlenecek çiftler" sözleriyle tepki gösterdi.

Yalıdaki düğünde herkes şaşıp kalmıştı! Belediyeden ve işletmeciden açıklama geldi

Bayraklı'daki Saime Sultan Yalısı’nda düğün devam ederken yalının eklenti ve platformlarının yıkılmasıyla ilgili Bayraklı Belediyesi açıklama yaptı. Yılbaşında ruhsatı iptal edilen işletmenin, bu süreçte 9 kez mühür fekki yaptığı belirtilen açıklamada defalarca cezai işlem uygulandığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi. İşletmeci Kadir Pordoğan ise Bizden belediye tarafından para talep edildi. Ancak ulaştıramadığımız için başımıza bunlar geldi. Suçumuz para ödememek mi?" dedi. Pordoğan ayrıca "Ruhsatımızı vermeleri gerekirken onu da vermiyorlar. Bir kapıya değil, mekanda 12 kapıya mühür vurdular. Bu artık bir zulüm" sözleriyle Bayraklı Belediyesi'ne tepki gösterdi.

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Bayraklı ilçesinde, 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir yapı olan Saime Sultan Yalısı'nda, dün akşam saatlerinde işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği iddiasıyla, sahil kısmındaki platformun devlet arazisi üzerine kaçak inşa edildiği belirtilerek yıkım yapıldı. Yalıda bu yıl düğün yapacak olanlara bir demo gösteri yapıldığı sırada iş makineleri platformu yıktı. Yalının kapıları da mühürlendi. Yalıda olanlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, o anlar cep telefonlarıyla da görüntülendi.

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"KASITLI OLARAK HEDEF ALINDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

İşletmeci Kadir Pordoğan, yıkımın akşam saatlerinde ve içeride insanlar varken yapılmasına tepki gösterdi. Pordoğan şöyle konuştu:

"Dün akşam burada organizasyon hazırlığı esnasında belediyeden kepçeler, zabıtalar ve polisler geldi. Yıkım gerçekleştireceklerini söylediler. Biz de yıkım kararını görmek istedik. Encümenden çıkan yıkım kararı olmamasına rağmen kaymakamlığın geçen nisan ayında parselin içinde bulunan 'Kütle halindeki bir şeyi giderebilirsiniz' kararıyla işletmeye girdiler. Engel olamadık. 72 saat boyunca yıkımın devam edeceğini söylediler. Yıkımın neden akşam olduğunu inanın biz de bilmiyoruz. Gelenlere de sordum ama cevap alamadım. Neden insanların olduğunu bile bile bu yıkımı yaptılar anlamak çok zor. Kasıtlı olarak hedef alındığımızı düşünüyorum."

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"SUÇUMUZ PARA ÖDEMEMEK Mİ?"

Düğünü olan çiftleri mağdur etmemek istediğini belirten Pordoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden belediye tarafından para talep edildi. Ancak ulaştıramadığımız için başımıza bunlar geldi. 11 senedir çok nezih bir işletme yarattık. Bunun yanı sıra 80 kişilik bir istihdam yarattık. Suçumuz para ödememek mi? Ruhsatımızı vermeleri gerekirken onu da vermiyorlar. Bir kapıya değil, mekanda 12 kapıya mühür vurdular. Bu artık bir zulüm.

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"TEK ÖNCELİĞİMİZ EVLENECEK ÇİFTLER"

Saime Sultan Yalısı, Anıtlar Kurulu'na bağlıdır. Ruhsatımızı da Anıtlar Kurulu veriyor. Bizden önceki işletmecinin yaptığı birtakım eklentilerin hepsini gidererek Kurul'a girdik ve onayımızı aldık. Belediye başkanı bizi cezalandırıyor. Mekandan, 12 senelik emekten ve personelin işsiz kalmasından geçtim. Şu anda tek önceliğimiz evlenecek çiftler. Onlarla toplantı halindeyiz. Yakın tarihtekilerin düğünlerini tanıdığımız arkadaşların mekanlarını ayarlayıp, yapmak için çabalıyoruz. Daha ileri tarihte olanlardan beklemelerini rica ettik."

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BELEDİYE: "BİNANIN BULUNDUĞU MÜLKİYET SINIRLARINDA İŞLEM YAPILMADI"

Yıkımla ilgili Bayraklı Belediyesi'nden de bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yerin işletme ruhsatı yılbaşında iptal edildi ve yeniden ruhsatlandırma yapılmadı. Ve bu süreçte tam 9 kez mühür fekki yapılarak, ticari faaliyetlere devam edildiği, deniz kenarına kaçak platformlar ve eklentiler inşa edildiği tespit edildi. Bu alanlarda defalarca yıkım gerçekleştirildi, yasal işlem uygulandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu yıkımlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alana kaçak olarak konulan eklentileri kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Tescilli binanın bulunduğu mülkiyet sınırlarında herhangi bir işlem yapılmadı."

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(DHA)

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