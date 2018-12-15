MAGAZİN

Yalın'dan Cem Yılmaz'a cevap!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.12.2018 11:25 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yalın, Altın Kelebek ödül töreninde ödül alan Kenan Doğulu’yu işaret edip “Ya Yalın gördün mü?” şeklinde kendisine gönderme yapan komedyen Cem Yılmaz’a kırgın olmadığını belirtti.

Yalın'dan Cem Yılmaz'a cevap!

“Bizi güldüren insanları sevelim” diyen Yalın, başarılı komedyene “Bizi gülümseten, güldüren insanlara her zaman toleranslı olup, onlara sahip çıkmamız gerek. Çünkü hayatımız boyunca çok az gülüyoruz. Onu zaten çok seviyorum” sözleriyle seslendi.

Yalın, şarkıcıların markalaşmasıyla ilgili soruya, “Kendi şarkılarını yazıp, bestelerini yapan insanların bir tadı olduğunu düşünüyorum. Marka dersiniz, demezsinin bunun bir tadı olduğunu düşünüyorum. Bunun için kendi ürününü kendin ürütmen, kendi bestelerini kendin yapman gerektiriyor” şeklinde cevap verdi.

Ünlü şarkıcı, yeni yılla ilgili dileğinin sorulması üzerine ise “Aşk her zaman en büyük dileğimiz” ifadesini kullandı.

BEREN SAAT GERGİNLİĞİ

Bir dönem yakın arkadaş olan Yalın ile Kenan Doğulu arasında yıllar önce Beren Saat gerginliği yaşanmıştı. İddialara göre; Yalın, Beren Saat’e aşık olduğunu Kenan Doğulu’ya anlatmış, ardından Doğulu ünlü oyuncuyla aşk yaşayıp nikah masasına oturunca ikilin dostluğu bitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
yalın Cem Yılmaz Altın Kelebek

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