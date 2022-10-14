Yalnız Kurt dizisinin Barış'ı Yalçın Hafızoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? EDHO'da Hızır Ali'yi canlandıran Yalçın Hafızoğlu Yalnız Kurt'ta!

14 Ekim 2022 Cuma günü ATV ekranlarına 2. sezonuyla dönen Yalnız Kurt dizisi'nde Barış Serbey karakterine hayat verecek olan ünlü oyuncu Yalçın Hafızoğlu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Başarılı aktör, daha önce de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali karakterine hayat vermişti. Peki, Yalnız Kurt dizisinin Barış'ı Yalçın Hafızoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte EDHO'da Hızır Ali karakterine hayat verdikten sonra Yalnız Kurt dizisinde Barış Serbey karakteriyle izleyici karşısına çıkacak olan Yalçın Hafızoğlu'nun biyografisi...

YALÇIN HAFIZOĞLU KİMDİR?

Yalçın Hafızoğlu 18 Ağustos 1989'da İstanbul’ da doğdu.

Babası Samsunlu, annesi Üsküp, Makedonya göçmenidolan Yalçın Hafızoğlu Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Haliç Üniversitesi' nde Tiyatro Yüksek Lisansı yapmakta olan Hafızoğlu, 2014-2016 yıllar arasında oyunculuk eğitimi aldı.

Yalçın Hafızoğlu Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra Keşif Çanakkale filminde oynadı. 2016 yılının Kasım ayında atv'de yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu, dizide Hızır Ali Çakırbeyli karakterine hayat verdi.

YALÇIN HAFIZOĞLU HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

Yalçın Hafızoğlu'nun oynadığı diziler:

2022- Yalnız Kurt

2022 Gülümse Kaderine

2016-2021 Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2016 Kiralık Aşk

Yalçın Hafızoğlu'nun oynadığı filmler:

2022 Sevmedim Deme

2022 Omuz Omuza

2022 Sen ve Ben

2018 Keşif Çanakkale

