MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

19.12.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Jessica May, 2017 yılında rol aldığı Yeni Gelin dizisiyle Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu. Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt'ta rol alan Jessica May'in kameralar ardındaki yaşamı merak konusu oldu.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Yalnız Kurt dizisinde Meryem karakterine hayat veren güzel oyuncu Jessica May'in eşi bakın kim çıktı. Meğer Yeni Gelin dizisinde hayatının aşkını bulmuş.

Öğretmen bir anne ve çiftçi bir babanın kızı olan Jessica May, Brezilya'da doğup büyüdü.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

15 yaşından itibaren modellik yapmaya başlayan May, Türkiye'ye gelir gelmez Yeni Gelin dizisinde rol aldı.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Daha sonra Maria ile Mustafa dizisinde oynayan May, şimdilerde Yalnız Kurt dizisiyle adından söz ettiriyor.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Özel hayatı merak konusu olan Jessica May'in eşi de tanıdık çıktı.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Jessica May, Yeni Gelin dizisinin set fotoğrafçısı Hüseyin Kara ile tanıştıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladı.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

2018 yılında nikah masasına oturan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Jessica May, hem Türkiye hem de Brezilya vatandaşı.

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocasına maçta mesaj atıyormuş! "Çok itici"Kocasına maçta mesaj atıyormuş! "Çok itici"
Aleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdiAleyna sadece göğüs ucunu kapatıp poz verdi
Öpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştuÖpüşme sahnesi yorumu! Sosyal medya coştu
Anahtar Kelimeler:
Jessica May yalnız kurt yeni gelin Oyuncu meryem yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı

Zam gelecek diye kuyruk oldular… Sadece günler kaldı

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

8 yıl sonra emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca...

Ödül töreninde skandal davranış!

Ödül töreninde skandal davranış!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Messi'ye giydirilen kıyafet gündem oldu!

Katar'da resmen izdiham oldu! Bomba yorum

Katar'da resmen izdiham oldu! Bomba yorum

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

Ne zaman kar yağacak? İstanbul dahil 10 il için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.