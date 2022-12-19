Yalnız Kurt'un Meryem'i Jessica May'in kocası bakın kim çıktı! Meğer Yeni Gelin'in...

Yalnız Kurt dizisinde Meryem karakterine hayat veren güzel oyuncu Jessica May'in eşi bakın kim çıktı. Meğer Yeni Gelin dizisinde hayatının aşkını bulmuş.

Öğretmen bir anne ve çiftçi bir babanın kızı olan Jessica May, Brezilya'da doğup büyüdü.

15 yaşından itibaren modellik yapmaya başlayan May, Türkiye'ye gelir gelmez Yeni Gelin dizisinde rol aldı.

Daha sonra Maria ile Mustafa dizisinde oynayan May, şimdilerde Yalnız Kurt dizisiyle adından söz ettiriyor.

Özel hayatı merak konusu olan Jessica May'in eşi de tanıdık çıktı.

Jessica May, Yeni Gelin dizisinin set fotoğrafçısı Hüseyin Kara ile tanıştıktan kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladı.

2018 yılında nikah masasına oturan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Jessica May, hem Türkiye hem de Brezilya vatandaşı.



