"Yalnızca sevgilime soyunacağım" demişti! Jorgie Porter sevgilisine üstsüz poz verdi!

Hollyoaks dizisiyle tanınan ve bir dönem erkek dergilerine verdiği pozlarıyla adından söz ettiren Jorgina Porter sevgilisiyle tatile çıktı. 34 yaşındaki eski Hollyoaks yıldızı, nişanlısı Oliver Piotrowski ile tatilin tadını çıkarırken havuzda üstsüz poz verdi.

Dergilere poz vermeyi özlediğini söyleyen Jorgina Porter bu sefer sevgilisine poz verdi. Oyuncu bu konuda o pozların iyi para kazandırdığını itiraf ederek artık yalnızca sevgilisine soyunacağını söylemişti.

Havuzda bikini üstünü çıkarıp göğüslerini elleriyle kapatan ünlü oyuncu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Porter paylaşımına ise "Özel havuzun faydası" notunu düştü.



