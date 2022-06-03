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"Yalnızca sevgilime soyunacağım" demişti! Jorgie Porter sevgilisine üstsüz poz verdi!

03.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollyoaks'ta Theresa McQueen'in rolünü canlandırmasıyla tanınan oyuncu Jorgina Porter, sevgilisiyle birlikte tatile çıktı. Porter tatilde sevgilisine özel havuzlarında bir dizi üstsüz poz verdi. Bu pozları paylaşan ünlü isim özel havuzda olmanın avantajı olarak üstsüz olmasını yazdı.

"Yalnızca sevgilime soyunacağım" demişti! Jorgie Porter sevgilisine üstsüz poz verdi!

Hollyoaks dizisiyle tanınan ve bir dönem erkek dergilerine verdiği pozlarıyla adından söz ettiren Jorgina Porter sevgilisiyle tatile çıktı. 34 yaşındaki eski Hollyoaks yıldızı, nişanlısı Oliver Piotrowski ile tatilin tadını çıkarırken havuzda üstsüz poz verdi.

Dergilere poz vermeyi özlediğini söyleyen Jorgina Porter bu sefer sevgilisine poz verdi. Oyuncu bu konuda o pozların iyi para kazandırdığını itiraf ederek artık yalnızca sevgilisine soyunacağını söylemişti.

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Havuzda bikini üstünü çıkarıp göğüslerini elleriyle kapatan ünlü oyuncu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Porter paylaşımına ise "Özel havuzun faydası" notunu düştü.

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