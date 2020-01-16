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  4. Yalova'da av ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yalova'da av ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Alğan: "Şimdiye kadar 350 kilogram buğday, 400 kilogram arpa, 80 kilogram civarında yaş sebze ve meyve dağıtımını gerçekleştirdik. Yemleme çalışmalarını karın bol olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yapmaktayız"

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yemleme çalışması yaptı.

Kentin yüksek rakımlı bölgeleri ve ormanlık alanlarında etkili olan kar yağışı sonrası soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan av ve yaban hayvanları için başlatılan yemleme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda il merkezine 41 kilometre uzaklıktaki 719 rakımlı Delmece Yaylası'na gitti.

Yaklaşık 50 santimetre kar kalınlığının bulunduğu bölgeye arazi aracıyla ancak 2 saatte ulaşabilen ekipler, arpa, buğday ve yemleri doğaya bıraktı.

Yemleme çalışmasının ardından aynı bölgede bulunan köy yakınlarına da sokaktaki kedi ve köpekler için mama bırakan ekipler, kış mevsimi boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Alğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağır kış şartlarında yemleme çalışması yaptıklarını ifade etti.

- "Çalışmalarımız diğer bölgelerde olduğu gibi aralıksız sürüyor"

Yaklaşık 25 kişilik bir ekiple yaban hayvanları için çalışma yürüttüklerini aktaran Alğan, çalışmaların kış mevsimi boyunca devam edeceğini de anlattı.

Nevzat Alğan, "Şimdiye kadar 350 kilogram buğday, 400 kilogram arpa, 80 kilogram civarında yaş sebze ve meyve dağıtımını gerçekleştirdik. Biz bunları karın bol olduğu yüksek rakımlı bölgelerde yapmaktayız. Delmece Yaylası yaklaşık 1000 rakımlı, Güneyköy tarafındaki radar bölgemiz ise 1100 rakımlı bölgeler. Buralardaki çalışmalarımız diğer bölgelerde olduğu gibi aralıksız sürüyor. Burada amacımız, ağır kış şartları altında yem bulamayan yaban hayvanları ve kırsal bölgedeki sokak köpekleri için arazi araçlarımızla yemleme çalışması yapmak." diye konuştu.

Yemleme sayesinde yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesinin önüne geçmek istediklerine de dikkati çeken Alğan, bu şekilde bulundukları doğal yaşam alanlarında beslenebildiklerini söyledi.

- "Sokak hayvanlarına yönelik de çalışmalar yürütüyoruz"

Sürekli alanda olan ekiplerin ihtiyaç duyulan bölgelere yem bırakmaya devam edeceğini de vurgulayan Nevzat Alğan, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, doğadaki hayvanların bulundukları ortamda kalmasını ve üremelerini burada sağlamak. Bu şekilde insanların yaşam alanlarına girerek rahatsızlıklara yol açmalarını da önlemiş oluyoruz. Ayrıca bunların dışında sokak hayvanlarına yönelik de çalışmalar yürütüyoruz. Onların da bulundukları ortamlarda beslenmelerini sağlıyoruz. Buradaki amacımız da yine sokak hayvanlarının ölümünü engellemek, doğal yaşam alanlarındaki devamlılıklarını sağlamaktır. İnşallah bir sorunla karşılaşmayız. Kış mevsiminin yoğun yaşandığı bölgelerde çalışmalarımız devam edecek."

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