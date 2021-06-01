Yamaç paraşütleri, Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek

Yamaç paraşütü firması sahibi Hakan Koral, çok sayıda kişiden yamaç paraşütü için rezervasyon talebi aldıklarını söyledi. Bölgeye yapılan teleferiğin Haziran’da faaliyete geçeceğini, isteyenlerin Babadağ'a teleferikle ulaşabileceğini dile getiren Koral, "Babadağ, dünyanın en güzel yamaç paraşütü merkezlerinin başında geliyor. Bu kadar profesyonel yamaç paraşütü pilotunun bir arada olduğu başka hiçbir bölge yok. Misafirlerimiz, profesyonel, disiplinli, sertifikalı pilotlar eşliğinde güvenli uçuş yapıyor. Yamaç paraşütü, bir tecrübe gerektirmiyor. Yolcularımız birkaç adım attıktan sonra yaklaşık yarım saat Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını seyrederek sahilimize iniyor." ifadelerini kullandı.

Babadağ, her yıl uçuş rakamlarını artırarak bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadelenin devam ettiği dönemde faaliyetlerine belirli dönemlerde ara veren yamaç paraşütçüleri, "kademeli normalleşme" ile birlikte yeniden Ölüdeniz semalarını süsleyecek. Uçuşların tedbirlerle yeniden başladığı Babadağ'da normalleşmenin ardından yoğunluk bekleniyor.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste yamaç paraşütüyle adrenalin dolu müthiş bir manzara keyfi yaşatıyor. Macera tutkunu yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği Babadağ'dan yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

SEZON HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Koral, normalde Nisan’da başlayan sezonun salgın nedeniyle Haziran’a sarktığını dile getirdi. Bölgenin yamaç paraşütü ve aktive merkezi olarak gelecek misafirlere hazır olduğunu vurgulayan Koral, "Haziranda başlayan sezonun ekim, kasım aylarına kadar uzayacağını düşünüyoruz. Turizmciler ve yamaç paraşütü sektörü talebi karşılamaya hazır. Fethiye, ocak ve şubat ayları dışında 10 ay aktiviteye olanak sağlayan eşsiz bir bölge." değerlendirmesini yaptı.

Yamaç paraşütü pilotu İlknur Güngelen de salgın nedeniyle uygulanan tam kapanmanın ardından rezervasyonların yavaş yavaş artmaya başladığını kaydetti.

Babadağ'ın dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi olduğunu vurgulayan Güngelen, "Dünyanın her yerinde buraya uçmak için gelen insanlar var. Dünyadaki en büyük sedir ormanlarına sahibiz ve masmavi bir denizimiz var. Herkesin uçarken bu eşsiz manzarayı tatmasını istiyoruz. Yamaç paraşütü pilotları olarak bu sezona bomba gibi hazırız. Herkesi bekliyoruz." dedi.

“BURAYA GELİN VE BU SPORU YAPIN”

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Dökmetepelioğlu ise bölgenin eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu, denize yakın ve yüksek bir dağdan uçuş yaptıklarını belirtti.