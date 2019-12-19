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'Yan baktın' kavgası liseli Yasin Yağız'ı hayattan kopardı

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de lise öğrencisi Yasin Yağız, okul çıkışında 'yan baktın' kavgasında bir başka lise öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

'Yan baktın' kavgası liseli Yasin Yağız'ı hayattan kopardı

Olay dün saaat 16.00 sıralarında Gazi Ticaret Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Okul çıkışında 15 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Yasin Yağız yine bir başka lisenin öğrencisi olan genç ile "yan baktın" diyerek tartışmaya başladı. Aralarında daha önce de sürtüşme yaşanan ikilinin tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgayı gören bazı öğretmenler kavgayı ayırmak için olay yerine koştu. Kavga sırasında diğer okulun öğrencisi Yasin Yağız'ı karnından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Yağız'ı beden eğitimi öğretmeni kendi otomobiline alarak hastaneye yetiştirdi. Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yasin Yağız'ı bıçaklayan lise öğrencisi ve yanındaki bir başka lise öğrencisini gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki genç ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirlği'ne götürüldü. İki
şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayı anlatan bir görgü tanığı , "Birinin elinde kemer birinin elinde bıçak vardı. Geldi soktu karnına. Okul dışında oldu olay . Ölen öğrenciydi. çocuğu hastaneye götürdüler. Kavganın neden başladığını bilmiyorum. Birisinin alnında yarık vardı" diye konuştu.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
yasin yağız kavga bıçaklama

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Yaşı ne olursa olsun ister 13 ,ister 15......Bu katil asılmazsa daha çok genç gidecek!Adalet vicdanları rahatsız etmemeli,rahatlatmalı!
çocukmuş bu mu çocuk şimdi katil pislik arsız asın gitsin ne hayır gelecek bundan
Liselerde okuyan hiç bir halt olmayacağı ap açık ortada olan serserilikten başka bi halt etmenyen tipler kendilerini o kadar belli ediyoki, anırıyolar resmen biz boşuz, biz malız, hiç bir gelecek hedefimiz yok, yan bakma uğruna adam bile öldürürüz. Yani gözünden akıyo resmen adamın bunları yapabileceği. Bugün okul önünde kendi yaşıtını öldürmese 10 sene sonra parasızlıktan muhakkak başka birini öldürecek bu 2+2=4 kadar kesin yani tek yapılması gereken Milli eğitim bakanlığı ve Emniyet müdürlüklerinin ortak çalışma yürüterek geleceğin Katil,Hırsız,Yankesici,Tecavüzcü adaylarını ayıklaması lazm
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