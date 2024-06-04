Yan Oda'nın yıldızı Başak Daşman evlendi! İşte nikahtan ilk kare

Üzgünüm Leyla, Asmalı Konak, Doktorlar, Payitaht Abdülhamid, Kara Ekmek, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı ve Yan Oda gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Başak Daşman ikinci kez sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Başak Daşman, kısa süren nişanlılık döneminin ardından Onur Altun ile hayatını birleştirdi. Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen sade ama duygusal törene çiftin aileleri ve yakın arkadaşları katıldı.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; Daşman ve Onur Altun'un mutlulukları adeta gözlerinden okundu. Törene katılan davetliler, çiftin birbirine olan sevgisine yakından tanıklık etti.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

Düğün sonrası düzenlenen After Party ise ünlü çiftin sanatçı dostlarının katılımıyla gerçekleşti. Başak Daşman'ın Onur Altun'un nikahından ilk kare ise geldi. Ünlü çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağdı.