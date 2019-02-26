Yanan ağaçlık alanda oluşan hortum alevleri göğe yükseltti

Avustralya'nın Southampton kentinde ağaçlık bir alandaki yangına müdahale edildiği sırada oluşan hortum, alevlerin de gökyüzüne doğru yükselmesine neden oldu. Yaşanan o anlar ise bölgede söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekiplerince kaydedildi. (DHA)





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