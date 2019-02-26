Mynet Trend

Yanan ağaçlık alanda oluşan hortum alevleri göğe yükseltti

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.02.2019 08:27 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Southampton kentinde ağaçlık bir alandaki yangına müdahale edildiği sırada oluşan hortum, alevlerin de gökyüzüne doğru yükselmesine neden oldu.

Avustralya'nın Southampton kentinde ağaçlık bir alandaki yangına müdahale edildiği sırada oluşan hortum, alevlerin de gökyüzüne doğru yükselmesine neden oldu. Yaşanan o anlar ise bölgede söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekiplerince kaydedildi. (DHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Karayolunda şaşkına çeviren görüntüKarayolunda şaşkına çeviren görüntü
Dehşet! Alev topuna döndüDehşet! Alev topuna döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avustralya Southampton yangın hortum alev

En Çok Okunan Trend Haberler

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

Liseli öğrenciden hayat kurtaracak buluş!

Amatör Lig'in Maradona'sı! Yok böyle gol

Amatör Lig'in Maradona'sı! Yok böyle gol

Düğünde akılalmaz kavga! Sandalyeler havada uçustu! Sebebi şoke edecek!

Düğünde akılalmaz kavga! Sandalyeler havada uçustu! Sebebi şoke edecek!

Herkes bu soruya yanıt arıyordu! Liste yayınlandı

Herkes bu soruya yanıt arıyordu! Liste yayınlandı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karayolunda dört nala koşan eşeklerin görüntüsü görenleri şaşırttı

Karayolunda şaşkına çeviren görüntü

Dehşete düşüren kaza kamerada! Alev topuna döndü

Dehşet! Alev topuna döndü

İstanbul’da kar altında “drift” terörü kamerada

İstanbul’da kar altında “drift” terörü kamerada

Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler çocuğun yüzünü parçaladı

Başıboş köpekler yüzünü parçaladı

Fenomen öğretmen ve öğrencilerin eğlenceli anları

Sosyal medyada gündem oldular

Gaziantep'te dilenci kadınlar hasılatı kocalarıyla böyle paylaştı

Dilenciler hasılatı böyle paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.