Yanarak can vermişti! Tesla'nın o modelindeki hata mı öldürdü?

California'da Tesla markasının Cybertruck modelini kullanan dört üniversite öğrencisinin kaza yaptıktan sonra araçtan çıkamayarak 19 yaşındaki Krysta Michelle Tsukahara'nın yaşamını yitirmesiyle acılı aile Elon Musk'ın sahibi olduğu şirkete tazminat davası açtı.
Tesla'nın araçlarındaki kapı kulpundaki tasarım hatasının yıllardır çözülmediğini belirten aile, kızlarının bu sebeple öldüğünü iddia etti.
Dava dilekçesinde Tsukahara'nın kazayı ufak sıyrıkla atlattığı fakat Tesla Cybertruck'ın bataryasının alev alarak aracın içinde yangın ve duman oluşumunu tetiklediği belirtildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum