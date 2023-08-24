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'Yanarım' ile bir döneme damga vuran Hamiyet'in son hali

24.08.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1990’lı yıllarda yapmış olduğu şarkılar ile bir dönem oldukça popüler olan Hamiyet'in son hali ortaya çıktı. Yıllara meydan okuyan hali ve güçlü sesiyle dikkat çeken Hamiyet sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

“Yanarım”, “Şeytan Tüylü Yarim”, “Sabret” gibi hit şarkılarla 90'lara damga vuran ve şöhreti yakalayan Hamiyet artık gözlerden uzak yaşıyor.

O dönem Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması şöhret basamaklarını adımlamaya başlayan Hamiyet sosyal medyada oldukça aktif.

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Güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Hamiyet'in son hali paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Müzik hayatına devam eden Hamiyet geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada “Artık karşınızda yeni bir Hamiyet göreceksiniz. Tarzımı değiştirerek ve zamana ayak uydurarak özellikle Z kuşağının beğeneceği şarkıları imza atacağım" demişti.

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Hamiyet'in son halini gören hayranları "Hâlâ çok güzel" yorumlarında bulundu.

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hamiyet sosyal medya Mahsun Kırmızıgül

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