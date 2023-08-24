'Yanarım' ile bir döneme damga vuran Hamiyet'in son hali

“Yanarım”, “Şeytan Tüylü Yarim”, “Sabret” gibi hit şarkılarla 90'lara damga vuran ve şöhreti yakalayan Hamiyet artık gözlerden uzak yaşıyor.

O dönem Prestij Müzik ortaklarından ve sanatçı arkadaşı Mahsun Kırmızıgül'le tanışması şöhret basamaklarını adımlamaya başlayan Hamiyet sosyal medyada oldukça aktif.

Güzelliğiyle de bir döneme damga vuran Hamiyet'in son hali paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Müzik hayatına devam eden Hamiyet geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada “Artık karşınızda yeni bir Hamiyet göreceksiniz. Tarzımı değiştirerek ve zamana ayak uydurarak özellikle Z kuşağının beğeneceği şarkıları imza atacağım" demişti.

Hamiyet'in son halini gören hayranları "Hâlâ çok güzel" yorumlarında bulundu.