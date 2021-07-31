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  4. Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı

Yangın nedeniyle kaldığı otelden tahliye edilen Songül Karlı, korku dolu anlar yaşadı

31.07.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat ve diğer illerin ardından Fethiye'de de yangın paniği yaşandı. Konser için Fethiye'ye giden ve kaldığı otelinin yakınındaki ormanlık alanda da yangın çıkan sanatçı Songül Karlı, korku dolu anları sesi titreyerek anlattı.

Türkiye, 4 gündür yanan ormanları için mücadele ediyor. 20 farklı şehrin farklı farklı ilçelerinde çıkan yangınlar için Türkiye'nin farklı noktalarından yardımlar yağıyor. Son olarak Fethiye'de de bir orman yangını meydana geldi. Konser için Fethiye'ye giden Songül Karlı ise kaldığı otelin yan tarafına kadar gelen alevlerden sonra apar topar bölgeden uzaklaştı.

"FETHİYE RESMEN YANIYOR"

Büyüyen yangının sıçrama ihtimaline karşı otel boşaltılırken büyük panik yaşayan Karlı, Instagram hesabından paylaştığı videoda "Fethiye resmen yanıyor inanamazsınız. Bütün otel boşaltılıyor, insanlar çığlık çığlığa" dedi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler sabah saatlerine kadar alevlere müdahale etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fethiye'deki yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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yangın Songül Karlı
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