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Yangında dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 17.07.2019 23:13 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yangın çıkan evde dumandan etkilenen kedi, itfaiye ekibinin uyguladığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatının arızalanması nedeniyle yangın çıktı. Ünal, evden çıkarak itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yapılan kontrolde evde hareketsiz halde bulunan kediyi dışarı çıkaran ekipler, kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı.

Hayata döndürülen kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir bandırma kedi

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