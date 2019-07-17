Yangında dumandan etkilenen kedi kalp masajıyla hayata döndürüldü

Sunullah Mahallesi Meydan Sokak'ta Figen Ünal'a ait evde, elektrik tesisatının arızalanması nedeniyle yangın çıktı. Ünal, evden çıkarak itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yapılan kontrolde evde hareketsiz halde bulunan kediyi dışarı çıkaran ekipler, kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı.
Hayata döndürülen kedi, su ile yıkanmasının ardından veteriner kliniğine götürüldü.
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