Yani eş anlamlısı nedir? Yani kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin farklı dillerle iletişimi sonucunda dilimize pek çok farklı kökenli kelime geçmiştir. Yani kelimesi de Arapçadan dilimize geçen kelimelerden birisidir. Arapçada "demektir ki" gibi bir anlamda kullanılan "yaʿnī" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de buna benzer bir anlamda kullanılan yani kelimesinin anlamları şu şekildedir:

"Demek oluyor ki" anlamına gelen bir söz

"Sözün kısası, doğrusu" anlamına gelen bir söz

Yani kelimesi bağlaç ya da zarf olarak cümle içinde kullanılır ve genellikle bir sözü ya da eylemi açıklamak, anlatmak için kullanılır.

Yani kelimesinin eş anlamı nedir?

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Zaman zaman cümlenin yapısı gereği eş anlamlı kelimeleri seçmek akıcılığı sağlamada ve anlaşılır olması açısından önemlidir. Eş anlamlı kelimeler her ne kadar cümlede akıcılığı ya da anlaşılabilirliği sağlasa da aynı anlama gelen kelimeler yine aynı cümle içinde kullanılmamalıdır. Bununla birlikte aynı anlama sahip olsalar da ufak farklılıkları vardır, bu farklılığı gözeterek cümledeki ya da bir şiirdeki aktarılmak istenen duyguya göre seçilmelidir.

Türkçe eş anlamlılık konusunda zengin bir yapıya sahip olsa da bazı kelimelerin eş anlamlısı yoktur. Bu kelimelerden birisi de yani kelimesidir. Yani kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Cümle içinde yani yerine alternatif olarak kullanabileceğimiz yani eş anlamlısı kelimeler mevcut değildir. "Şöyle ki", "demek ki", "demek", "bu demek ki", "sözün kısası" gibi ifadeleri yani eş anlamlısı olarak kullanılsa da bu kelimeler yaninin eş anlamlısı değildir.

Yaninin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Yaninin eş anlamlısı kelimeler yoktur bu nedenle bu kelimeler için örnek cümleler kuramayız. Yani kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse: