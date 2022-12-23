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Yani eş anlamlısı nedir? Yani kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

23.12.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cümlede akıcılığı ve anlamı korumak için zaman zaman eş anlamlı kelimelere başvurulur. Eş anlamlı kelimeler yazılışları farklı olmakla beraber aynı anlamı taşırlar. Eş anlamlı kelimelerin kullanımında en çok dikkat edilmesi gereken nokta aynı cümle içinde birlikte kullanmamaktır. Eş anlamlı kelimelerin aynı cümlede bir arada kullanılması anlatım bozukluğu yaratabilir. Pek çok kelimenin eş anlamlısı dilimizde mevcuttur. Zarf ya da bağlaç görevinde kullanılan yani kelimesinin eş anlamı nedir?

Yani eş anlamlısı nedir? Yani kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin farklı dillerle iletişimi sonucunda dilimize pek çok farklı kökenli kelime geçmiştir. Yani kelimesi de Arapçadan dilimize geçen kelimelerden birisidir. Arapçada "demektir ki" gibi bir anlamda kullanılan "yaʿnī" kelimesinden alıntıdır. Dilimizde de buna benzer bir anlamda kullanılan yani kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • "Demek oluyor ki" anlamına gelen bir söz
  • "Sözün kısası, doğrusu" anlamına gelen bir söz

Yani kelimesi bağlaç ya da zarf olarak cümle içinde kullanılır ve genellikle bir sözü ya da eylemi açıklamak, anlatmak için kullanılır.

Usanmak eş anlamlısı nedir? Usanmak eş anlamlısı nedir?

Yani kelimesinin eş anlamı nedir?

Yazılışları farklı, anlamları aynı olan eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir. Zaman zaman cümlenin yapısı gereği eş anlamlı kelimeleri seçmek akıcılığı sağlamada ve anlaşılır olması açısından önemlidir. Eş anlamlı kelimeler her ne kadar cümlede akıcılığı ya da anlaşılabilirliği sağlasa da aynı anlama gelen kelimeler yine aynı cümle içinde kullanılmamalıdır. Bununla birlikte aynı anlama sahip olsalar da ufak farklılıkları vardır, bu farklılığı gözeterek cümledeki ya da bir şiirdeki aktarılmak istenen duyguya göre seçilmelidir.

Türkçe eş anlamlılık konusunda zengin bir yapıya sahip olsa da bazı kelimelerin eş anlamlısı yoktur. Bu kelimelerden birisi de yani kelimesidir. Yani kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük yoktur. Cümle içinde yani yerine alternatif olarak kullanabileceğimiz yani eş anlamlısı kelimeler mevcut değildir. "Şöyle ki", "demek ki", "demek", "bu demek ki", "sözün kısası" gibi ifadeleri yani eş anlamlısı olarak kullanılsa da bu kelimeler yaninin eş anlamlısı değildir.

Us eş anlamlısı nedir? Us eş anlamlısı nedir?

Yaninin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Yaninin eş anlamlısı kelimeler yoktur bu nedenle bu kelimeler için örnek cümleler kuramayız. Yani kelimesiyle örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Başarıya ulaşmamız uzun sürdü ancak bunun sebebi biz değiliz, yani bizim anlattığımız metotların hiçbirini kullanmadığı için elbette soru çözümlerinde zorluk çekti.
  • Geç vakitte yani gece saat 2-3 gibi eve gelmişti.
  • Öyle güzel bir iş yaptı ki ancak bu kadar olur yani.
  • O kadar yıl karşılaşmadılar tam unutmuşken karşılaştılar, tesadüf de ancak böyle olur yani.
  • Toplantı uzun sürdü diye yani aslında evine erken gidemedi diye kızıyor.
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