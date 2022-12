Us eş anlamlısı nedir? Us kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin söz varlığı oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Dilin dingin bir yapıya sahip olmaması sayesinde zamanla gelişmesi ve değişmesiyle birlikte pek çok kelimenin arasında eş anlamlılık bağı oluşur. Türkçenin de zengin bir dil olmasının etkisiyle söz varlığında eş anlamlı kelimelerin sayısı oldukça fazladır. Aralarında bu bağı taşıyan kelimeler cümle içinde birbirlerinin yerine kullanılabilir ve birbirlerinin taşıdığı anlamı büyük ölçüde karşılayabilirler.

Us eş anlamlısı olan kelime nedir?

Türkçe kelime çeşitliliği bakımından zengin diller arasında sayılır ve kökeni çok eski zamanlara dayanan diller arasındadır. Ayrıca Türkçe alıntı kelimeler bakımından da oldukça zengindir. Eş anlamlı kelimelerden genellikle bir veya birden fazlası yabancı kökenli olduğundan Türkçede eş anlamlı kelimelerin sayısı da oldukça fazladır. Eş anlamlı kelimeler tam anlamıyla olmasa da aralarında anlam benzerliği veya anlam aynılığı taşırlar. Us ve usun eş anlamlısı da birbirlerinin yerine kullanıldıklarında büyük ölçüde anlamlarını karşılarlar. Us kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük:

Akıl

Eski Türkçe kökenli us sözcüğü "idrak, iyiyle kötüyü ayırma yetisi" sözcüğünden evrilmesiyle beraber akıl kelimesiyle aynı anlamda kullanılır. Us ve us kelimesinin eş anlamı ile aralarındaki anlam benzerliğinin daha açık anlaşılabilmesi için bu kelimelerin cümle içinde kullanımı incelenebilir.

Usun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Us kelimesinin eş anlamı olan akıl kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: