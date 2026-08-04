Yanında idrar taşımış! Uyuşturucu testi pozitif çıkan pilottan itiraf: Uçağı öyle kullanmış

Olay, 28 Temmuz'da Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'ında meydana geldi. Kuala Lumpur'dan Jakarta'ya görevli olarak gelen Malezya Airlines pilotu MSO'nun bavulu, gümrük memurlarının X-ray kontrolünde şüpheli bulundu.

Bavulda yapılan aramalarda 14 büyük paket içinde toplam 25,2 kilogram ağırlığında 70 bin 114 uyuşturucu hap, el bagajında ise 4 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan idrar testinde de pilotun uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Yetkililer, pilotun uçuş sırasında bu maddelerin etkisi altında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

ÜÇÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCU TAŞIDIĞINI İTİRAF ETTİ

Soruşturmada ifadesi alınan pilot, bir kişinin talimatıyla uyuşturucuyu Jakarta'ya getirdiğini, karşılığında 50 bin Malezya ringgiti (yaklaşık 12 bin dolar) almasının vaat edildiğini söyledi. Polis, pilotun uyuşturucu taşıma olayını üçüncü kez gerçekleştirdiğini açıkladı.

TESTLERİ ATLATMAK İÇİN TEMİZ İDRAR TAŞIMIŞ

Polis, pilotun ani uyuşturucu testini geçebilmek amacıyla önceden alınmış temiz idrarı bir şişede yanında taşıdığını belirledi. Şüphelinin sorgusunda, "Ani test olursa bunu kullanacaktım" dediği öğrenildi.