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Yanındaki tavuk kaçırılınca çılgına dönen horoz adamı kovaladı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.02.2019 07:59 | Son Güncelleme

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, birlikte yem yediği tavuğun bir adam tarafından alınarak götürülmesi üzerine çılgına dönen horozun adamı kovalaması ilginç anlara sahne oldu. Görüntüler, horozun peşinden koştuğu adamın tavuğu bırakmasıyla sakinleşerek diğer tavukların yanına dönmesiyle sona eriyor.

Sosyal medyada yakın zamanda paylaşılan bir videoda, horozun birlikte yem yediği tavuğun bir şahıs tarafından alınmasına verdiği tepki anları izleyenleri eğlendirdi. Nerede çekildiği bilinmeyen cep telefonu görüntülerinde, yem yiyen bir horoz, beraber karnını doyurduğu tavuğun bir şahıs tarafından alınıp götürülmesi üzerine çılgına döndüğü yer alıyor.

Kanatlarını çırparak şahsı kovalayan horoz, daha sonra tavuğun bırakmasıyla sakinleştiği görülüyor. Tavuğun güvende olduğunu anlayan horozun daha sonra diğer tavukların yanına döndüğü anlar, görüntüyü çekenleri hayli güldürüyor.

Horozun tavukları bu kadar sahiplenmesi ilginç görüntülere sahne olurken, amatör kamera ile çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bu görüntü binlerce kez izlendi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
tavuk horoz sosyal medya

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