Yanlış eş anlamlısı nedir? Yanlış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe bir kelime olan yanlış kelimesi yazımı en çok karıştırılan kelimelerden birisidir. Doğrusu "yanlış" olan bu kelime Eski Türkçede "hata, günah" anlamına gelen "yaŋlış" kelimesinden evrilmiştir. Nazal n'nin yazımdan düşmesinin ardından "yanlış" hâlini alan kelime farklı anlamlar da kazanmıştır. Cümledeki yerine göre isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılabilen yanlış kelimesinin anlamları şu şekildedir:

(isim) Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu

(sıfat) Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan

(sıfat) Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan

(zarf) Hatalı bir biçimde

Yanlış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılışları farklı anlamları aynı olan eş anlamlı kelimeler, kimi zaman kökenini aldıkları terimlerle bağını kaybetmeden ancak güncel kullanımlarda yer alarak karşımıza çıkar. Farklı ifade edilmelerine rağmen aralarında anlam birliği olan bu kelimeler kimi zaman asıl kelimeden daha fazla kullanılabilirler. Ancak yanlışın eş anlamlısı olan kelimelerin bazıları yanlış kadar sık kullanılmaz. Yanlış eş anlamlısı olan kelimeler:

Hata

Sakatlık

Sakim

Teltik

Temelsiz

Hata ve temelsiz kelimesi yanlış kadar sık kullanılan eş anlamlılardır. Teltik ve sakim kelimesi günümüzde aktif olarak kullanılan kelimeler değildir. Sakatlık kelimesi de mecaz olarak yanlış eş anlamlısı olarak kullanılır. Kelimelerin kullanım alanları hakkında doğru bir yol izlemek için örnek cümleler kurarak kelimeler ve anlamları pekiştirilebilir.

Yanlışın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yanlış kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler: