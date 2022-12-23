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Yanlış eş anlamlısı nedir? Yanlış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

23.12.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin zaman içinde zengin bir dil olmasında dilde sadeleşme ya da sözcük türetme gibi önemli noktalar vardır. Örneğin mektep yerine okul kullanmamız yaşayan bir dil olması bakımından Türkçenin eski kullanımlarından sıyrılıp yeni ve güncel terimler üretmesine bağlıdır. Eş anlamlı kelimeler de bu güncellikle ve kelimelerin artmasıyla ortaya çıkar. Pek çok kelimenin olduğu gibi yanlış da eş anlamlılara sahiptir. Türkçe kökenli olan yanlış kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yanlış eş anlamlısı nedir? Yanlış kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe bir kelime olan yanlış kelimesi yazımı en çok karıştırılan kelimelerden birisidir. Doğrusu "yanlış" olan bu kelime Eski Türkçede "hata, günah" anlamına gelen "yaŋlış" kelimesinden evrilmiştir. Nazal n'nin yazımdan düşmesinin ardından "yanlış" hâlini alan kelime farklı anlamlar da kazanmıştır. Cümledeki yerine göre isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılabilen yanlış kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • (isim) Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu
  • (sıfat) Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan
  • (sıfat) Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan
  • (zarf) Hatalı bir biçimde
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Yanlış kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Yazılışları farklı anlamları aynı olan eş anlamlı kelimeler, kimi zaman kökenini aldıkları terimlerle bağını kaybetmeden ancak güncel kullanımlarda yer alarak karşımıza çıkar. Farklı ifade edilmelerine rağmen aralarında anlam birliği olan bu kelimeler kimi zaman asıl kelimeden daha fazla kullanılabilirler. Ancak yanlışın eş anlamlısı olan kelimelerin bazıları yanlış kadar sık kullanılmaz. Yanlış eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Hata
  • Sakatlık
  • Sakim
  • Teltik
  • Temelsiz

Hata ve temelsiz kelimesi yanlış kadar sık kullanılan eş anlamlılardır. Teltik ve sakim kelimesi günümüzde aktif olarak kullanılan kelimeler değildir. Sakatlık kelimesi de mecaz olarak yanlış eş anlamlısı olarak kullanılır. Kelimelerin kullanım alanları hakkında doğru bir yol izlemek için örnek cümleler kurarak kelimeler ve anlamları pekiştirilebilir.

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Yanlışın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yanlış kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler:

  • Biz bir hata yaptık, aynı hatayı sizin de yapmanıza yol açmak istemeyiz.
  • Sakatlığının sebebi ortada, bunu nasıl düzelteceğini biliyor musun peki?
  • Bari bu kara günlerde o sakim alışkanlıklarından vazgeçse.
  • Yaptığı teltik yarışmada 10 puan eksik kalmasına neden olmuştu.
  • Temelsiz sözlerini sıraladığı argümanlarla yerle bir etmişti.
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