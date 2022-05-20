YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

20.05.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızartmalar çok zararlı olsa da yemekleri çok daha lezzetli hale getiriyorlar. Kızarılarak yapılan yiyecekler herkesin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak yenilen kızartmalar yanlış pişirildiğinde oldukça fazla yağ çekiyor. Yağ çeken kızartmalar daha da zararlı oluyor ve tadı istenilen lezzette olmuyor. Kızartmalarınızı yaparken uyguladığınız yanlış teknikler kızartmaların yağ çekmesine neden oluyor.

Yanlış yapıyorsunuz! Yağ çekmeden kızartma yapmak çok basit

Kızartma denilince ilk akla gelen patates kızartması olsa da çok çeşitli kızartmalar bulunuyor. Her yemeğin kızartmasının lezzeti bir ayrı güzel oluyor. Ancak yapılan yanlış kızartma yöntemleri yemeklerin yağı fazlasıyla çekmesine neden oluyor. Bu da istenmeyen bir tat yaratıyor. Aslında kızartmaların yağını çekmemesini sağlamak oldukça kolay. Sadece birkaç püf noktaya dikkat etmek gerekiyor.

KIZARTMADAN ÖNCE HAZIRLIKLARA BAŞLAYIN

  • Öncelikle ısıya dayanıklı yağlar seçmelisiniz. Zeytinyağı ve fındık yağı, bu tür yağlara örnek olarak gösterilebilir.
  • Kalın tabanlı tavaları ve tencereleri tercih etmelisiniz. Ayrıca ısıya dayanıklı araç gereçler kullanmalısınız.
  • Yağı ocakta iyice kızdırmalısınız. Acele edersiniz yiyecekler çok fazla yağ çeker.
  • Kızartacağınız ürünleri azar azar pişirin. Hepsini tek seferde kızartmaya çalışmayın.

PATATES KIZARTMASININ YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN

k5

  • Mutfağımızın en sevilen lezzetlerinden biri olan patates kızartmasının yağ çekmemesi için şu adımları izleyebilirsiniz.
  • Kızartma için yeşillenmemiş taze patatesleri tercih etmelisiniz.
  • Ardından patatesleri önce soğuk suda, daha sonra tuzlu suyun içerisinde bekletmelisiniz. Böylece patatesler daha az yağ çeker.
  • Kızartma yağını iyice kızdırın.
  • Patatesleri havlu kağıtla kurulayıp yağın içerisine bırakın ve çok uzun süre pişirmeyin.

PATLICAN VE KABAKLARIN YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN

k3

  • Patlıcanları alacalı olarak soyun.
  • Doğramadan önce soğuk ve tuzlu suyun içerisinde bekletin.
  • Dilimleyip yeniden tuzlu suyun içerisine koyun.
  • Kızartma işleminden önce patlıcanların suyunu süzüp kağıt havluyla kurulayın.
  • Patlıcanları kızgın yağın içerisine attıktan sonra birkaç dakika geçince kevgir ile yağını süzdürerek alın.
  • Kabaklar için ise patates kızartmasındaki yöntemi izleyebilirsiniz.

HAMUR İŞLERİNİN YAĞ ÇEKMEMESİ İÇİN

k4

  • Hamur işlerinin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin.
  • Hamuru kızartacağınız yağın ilk kez kullanılıyor olması gerekir.
  • Hamurları kızgın yağın içerisinde kısa zamanda kızartın ve alırken yağını süzdürün.
  • Son olarak biber, domates ve bamya gibi sebzeleri kızartırken paneleme işlemi yapmalısınız. Bu şekilde sebzeler daha az yağ çeker. Ayrıca bunun için yağın içerisine 1 tatlı kaşığı sirke koyabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Topaklanmalara son! Tam kıvamında muhallebi yapmak için…Topaklanmalara son! Tam kıvamında muhallebi yapmak için…
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Anahtar Kelimeler:
patates kızartması tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hesabına bloke konmuştu! Ece Erken gelen faturaya isyan etti: Kira gibi

Hesabına bloke konmuştu! Ece Erken gelen faturaya isyan etti: Kira gibi

Bu hali tarih oldu! Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı

Bu hali tarih oldu! Cannes Film Festivali'nde Meryem Uzerli rüzgarı

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Haluk Levent yaptığı hareketle hayranlarını şaşırttı

Kabarmayan keklere son! İnanılmaz püf noktası

Kabarmayan keklere son! İnanılmaz püf noktası

Hazır pizzalara meydan okuyun!

Hazır pizzalara meydan okuyun!

Sarımsak sütünün faydalarını duyunca…

Sarımsak sütünün faydalarını duyunca…

İlginizi Çekebilir

Bomba iddia! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

Bomba iddia! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce soyundu, sonra...

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce soyundu, sonra...

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.