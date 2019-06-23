Yaparsın Aşkım'da Ece ve Ramazan çiftinin ilginç hikayesi!

Sunuculuğunu İlker Ayrık’ın üstlendiği ekranların sevilen yarışma programı “Yaparsın Aşkım”ın 22 Haziran Cumartesi yayınlanan bölümüne içli köfte aşkına başlayan ve evlilikle sonuçlanan Ece-Ramazan çiftinin ilginç hikayesi damgasını vurdu.

Ece Hanım, zumba eğtimeni Ramazan Bey’in dersine katılmış ve sonrasında da ailesine içli köfte yemeğe davet edilmiş. Ailesi ile çok iyi anlaşan Ece Hanım geceyi de orada geçirmiş. Bu açıklamalar stüdyodakileri şaşkınlığa uğratırken, Ece Hanım tam 1 hafta onlarda kaldığını da ekleyince İlker Ayrık bile ne diyeceğini şaşırdı.



