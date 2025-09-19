Yapay zeka bakanı Diella mecliste konuştu, vekiller çıldırdı! Anayasa fırlatıldı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçen hafta tarihte bir ilke imza atarak bir yapay zeka modelini bakan olarak atamıştı. Kamu ihalelerine ilişkin tüm kararlarda görev alacak olan Diella adındaki bu yapay zeka modeli geleneksel Arnavutluk kıyafetleri giyen bir kadın olarak tasvir edildi.

Diella, parlamentodaki ilk oturumuna bir video görüntüsüyle katılarak konuşma yaptı. "Bazıları benim insan olmadığım için 'anayasaya aykırı' olduğumu söylüyor. Bu beni üzdü. Size hatırlatayım, anayasa için asıl tehlike hiçbir zaman makineler olmadı; asıl tehlike iktidardakilerin insani olmayan kararları!" dedi.

VEKİLLER ÇILDIRDI

Diella'nın konuşma yaptığı sırada muhalefet masaya vurarak tepki gösterdi. Meclise ara verseler de bu durum devam etti. Meclis Grup Başkanı Tauland Balla, muhalefetin Rama'nın hükümet programını tanıtmasına izin vermemesi nedeniyle oylama yapılmasını istedi.

Bunun üzerine muhalif vekillerin öfkesi daha da büyüdü. Bazı milletvekilleri kürsüye yürürken bazıları anayasayı Rama'nın üzerine fırlattı.