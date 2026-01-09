Mynet Trend

Yapay zeka bikinili fotoğrafını yayınlamıştı! Elon Musk'ın eski sevgili hamlesi tepki çekti

X platformunun Grok isimli yapay zeka botu son zamanlarda sahte cinsel içerikli fotoğraflar yayınlamasıyla tepki çekmişti. Elon Musk'ın eski kız arkadaşının da bikinili fotoğrafı yapıldı. Ashley St Clair bu çirkin durumu eleştirdiği için Elon Musk'tan tepki çeken hamle geldi.

Elon Musk'ın eski kız arkadaşı Ashley St Clair, Musk'ın sohbet robotu Grok'un kendisiyle ilgili sahte cinsel içerikli görüntüler oluşturmasını eleştirdikten sonra, Musk, eski sevgilisinin X platformundaki mavi tikini aldı.

Yapay zeka bikinili fotoğrafını yayınlamıştı! Elon Musk ın eski sevgili hamlesi tepki çekti 1

BİKİNİYLE EĞİLMİŞ HALDE RESMETMİŞTİ

St Clair, Grok'un kendisini bikiniyle eğilmiş halde resmettiği bu uygulamayı en sert eleştirenler arasındaydı. Ashley St Clair, "MechaHitler pedofil robotunu ifşa ederseniz para kazanamazsınız." sözleriyle durumu açıkladı. X'in kendisine bir açıklama yapıp yapmadığı sorulduğunda, bir takipçisine "Hiçbiri. E-posta yok." cevabını verdi.

Yapay zeka bikinili fotoğrafını yayınlamıştı! Elon Musk ın eski sevgili hamlesi tepki çekti 2

Grok, kadın ve çocukların müstehcen sahte görüntülerini oluşturmak ve onları cinsel açıdan uygunsuz pozisyonlarda göstermek için kullanıldığı ortaya çıktıktan sonra dünya çapında tepki yağmıştı.

