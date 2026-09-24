Yapay zeka şirketi CEO'su açıkladı: Baba Vanga'nın kehaneti gerçek mi oluyor?

Anthropic CEO'su Dario Amodei, yapay zekanın son aylarda çok daha hızlı ilerlediğini belirtti. Amodei, özellikle yapay zekanın bir sonraki nesil yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamasının bu süreci hızlandırdığını söyledi.

Amodei ayrıca yapay zeka sistemlerinin kontrol dışına çıkması, siber saldırılar ve ekonomik etkiler konusunda uyarılarda bulundu. Daha güçlü sistemlerin benzer sorunlarla karşılaşması halinde sonuçların çok daha ciddi olabileceğini savundu.

BABA VANGA'NIN KEHANETİ YENİDEN HATIRLANDI

Bu açıklamaların ardından Baba Vanga'ya atfedilen 2026 kehaneti yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi. İddiaya göre yapay zeka bu yıl birçok önemli alanda daha etkili hale gelecek, insanların işlerini değiştirecek ve yeni etik tartışmaları beraberinde getirecek.

Ancak bu iddianın önemli bir detayı bulunuyor. Baba Vanga'nın bu sözleri söylediğini doğrulayan yazılı veya güvenilir birincil kaynak bulunmuyor.

ESKİ ANTHROPİC ÇALIŞANINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Tartışmayı büyüten bir başka açıklama ise Anthropic'ten ayrılan araştırmacı Jacob Coxon'dan geldi. Coxon, yapay zeka şirketlerinin kendini geliştiren sistemlere doğru hızla ilerlediğini savunarak teknolojinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

Coxon, gelecekte yapay zekanın siber saldırılar gerçekleştirebilen ve çok farklı alanlarda insanlardan daha yetenekli sistemlere dönüşebileceği konusunda uyarıda bulundu.