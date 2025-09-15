Yapay zeka ve ötesine!

Yapay zekanın adı, son birkaç yıldır neredeyse her yerde geçiyor. Bu teknoloji günümüzde ChatGPT gibi yapay zeka sohbet botlarının da etkisiyle artık günlük hayatın bir parçası haline gelmiş durumda. Birçok kişi bu sohbet botlarını kullanarak çeşitli türden görevleri yerine getirebiliyor ve işleri büyük bir ölçüde kolaylaştırıyor. Aynı zamanda zamandan büyük oranda tasarruf sağlamaya yardımcı oluyor. Ancak tüm bunlara rağmen henüz eşiğinde olduğumuz yapay zeka devrimi, bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Yapay zeka denildiğinde birçok kişinin aklında şöyle bir soru işareti oluşuyor: “Yapay zeka işlerimizi eilimizden mi alacak?”... Bu endişeyi anlamak elbette mümkün zira tabirim doğruysa sözel güç gerektiren işlerin birçoğu, şimdiden henüz emekleme döneminde sayılan yapay zekanın etkisi altına girmiş durumda. Örneğin içerik üretimi, yapay zekanın etkisi altına girmiş alanlardan biri. Bu durumda insanlar doğal olarak “yapay zeka işimi elimden mi alacak?” endişesi taşıyor. Fakat “yapay zeka gelecek, işsiz kalacağız” demek çok da doğru değil. Bana kalırsa bu durumun doğrusu, bu yeni devrime adapte olmaktan geçiyor.

Yapay zekanın günümüzde insanların yaptığı birçok işi üstleneceğini düşündüğüm kadar, bu yeni devrimin yeni iş olanakları sağlayacağını da düşünüyorum. Örneğin, yapay zekaya doğru prompt’u vermek oldukça önemli bir iş. Bu durumda prompt teknikleri üzerine kendinizi geliştirebilirsiniz. Böylece yarın bir gün işiniz, yapay zeka tarafından üstlenilme riski taşıdığında, yeni bir iş kapısı bulma imkanınız artar çünkü yeni dönemi hazır bir çalışan olursunuz.

Diğer bir konu da yapay zeka ile yapılabilen işler. Bugün YouTube gibi birçok platformda yapay zeka yoluyla yapılabilen işlerin nasıl yapıldığına dair videolar var. Bu videolardan bazıları ise yapay zeka aracılığıyla nasıl bir ürün ortaya koyabileceğiniz üzerine (örneğin yapay zeka ile görsel oluşturma, yapay zeka ile tasarım vb.) tam kapsamlı bir eğitim veriyor. Yani yapay zeka işinizi elinizden alabilir ancak size para kazanmanın yeni kapılarını da açabilir.

Uzun lafın kısası, bugün geldiğimizde noktada yapay zeka henüz tam gücüne kavuşmuş değil. Daha önce de söylediğim gibi çok hızlı gelişim gösterse de henüz emekleme aşamasındayız. Yapay zekanın ötesi ise belki de birçok mesleği bitirecek ancak yeni iş olanakları da getirecek. Bu noktada tabiri caizse hemen enseyi karartmamak lazım. Bu noktada tavsiyem: yapay zekaya entegre olmak ve yeni döneme yapay zeka konusunda bilgi sahibi olarak başlamak. Bu noktada sorulması gereken asıl soru ise şu: Siz bu yeni döneme hazır mısınız?