Yapımı basit ama lezzeti enfes: Kadayıf tarifi

Kadayıf cevizli de olsa fıstıklı da olsa oldukça leziz bir tada sahip. Kadayıfın yapımı basit ancak lezzeti saatlerce uğraşılmış gibi hissettiriyor. Kadayıfı hazırlarken dikkat etmeniz gereken nokta daha çıtır olması için üstünün iyice kızarması ve pişirdikten sonra üzerine soğuk şerbetin dökülmesi.

KADAYIF TARİFİ

Malzemeler

500 gram tel kadayıf

200 gram eritilmiş tereyağı

½ su bardağı antep fıstığı içi

1 su bardağı ince çekilmiş antep fıstığı

Şerbeti için

4 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

½ adet taze sıkılmış limon suyu

Yapılışı

İlk olarak tatlının şerbetini hazırlayın. Tencereye aktardığınız su ve toz şekeri karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. Ocaktan aldıktan hemen sonra limon suyunu ekleyin ve soğumaya bırakın.

Taze kadayıfları derin bir kap içerisine alın ve üzerlerine eritilmiş tereyağı azar azar dökerek güzelce harmanlayın.

Tel kadayıflar yağlanınca yarısını yuvarlak ya da kare bir tepsiye yerleştirip avuç içinizle bastırarak sıkışmalarını sağlayın.

Üzerine arzunuza göre bolca fıstık veya ceviz içi serpin.

Tel kadayıfların diğer yarısını üzerlerine yerleştirip tekrar bastırarak sıkışmalarını sağlayın.

Kadayıfı önceden ısınmış fırında 180 derece alt kısma yakın olacak şekilde yerleştirip kontrollü bir şekilde 45 dakika pişirin. (Kadayıfın altı daha zor piştiği için alt raflara almanızı tavsiye ediyoruz.)

Fırından çıkan kadayıfın ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine soğumuş şerbeti gezdirerek her tarafının eşit şekilde ıslanmasını sağlayın.

Şerbetin soğumuş olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Şerbetiniz de sıcak olursa, tatlınız hamur olur.

Kadayıfın şerbetini çekmesi için birkaç saat bekleyin. Şerbetini çeken tatlıyı ister kare, ister üçgen şeklinde dilimleyerek servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!



