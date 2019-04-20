Mynet Trend

Yapışık dördüz yavru kediler ameliyatla birbirinden ayrıldı

sesamos sesamos
YAŞAM  | 20.04.2019 21:50 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yapışık dördüz kedi yavruları, bir veteriner kliniğinde gerçekleştirilen ameliyatın ardından birbirinden ayrıldı. Veteriner hekim Emirhan Cumbul, "Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Üç yavruyu ise sağlıklı bir şekilde çıkardık, başarılı bir operasyon gerçekleşti. Şu anda bir sıkıntı yok, sağlık durumları iyi" dedi.

Yapışık dördüz yavru kediler ameliyatla birbirinden ayrıldı

Beyşehir kent merkezinde bir hayvansever tarafından Emirhan Cumbul’a ait veteriner kliniğine yapışık dördüz kedi yavruları getirildi. Yapışık kediler, gerçekleştirilen ameliyat sonrasında birbirinden ayrılabildi. Ameliyat sonrasında 3 yavru kedi sağlıklı bir şekilde birbirinden ayrılırken, göbek bölgesinin bir bölümü olmadığı için hayatta olmayan yavru kedi ise veteriner hekim tarafından inceleme yapılmak üzere alıkonuldu.

Veteriner hekim Cumbul, bir hayvansever tarafından işyerine bir yumak kedi getirildiğini anlatarak, “İlk başta kedilerin göbek bölgesinden birbirine bağlı olduğunu düşündüm. İp gibi bir şeyle muayenemizi yaptığımızda göbek, yani göbek kordonlarının birleşik olduğunu fark edince ayırmak için hemen ameliyata aldık” dedi.

KEDİ2

"BÖYLE BİR ŞEY İLK DEFA BAŞIMIZA GELİYOR"

İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını aktaran Cumbul, şunları kaydetti:

“Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Ameliyatlarını gerçekleştirince üç tane tam yavru, bir tane de göbek bölgesinden ön tarafı olmayan bir yavru, o zaten o şekilde doğmuş. Üç yavruyu ise sağlıklı bir şekilde çıkardık, başarılı bir operasyon gerçekleşti. Tekrar bize getiren hayvansevere teslim ettik, o da bakımını üstlendi sağolsun. Şu anda bir sıkıntı yok, sağlık durumları iyi” şeklinde konuştu.

KEDİ3

Emirhan Cumbul, yavru kedilerin birleşiminin anne karnında olacağını düşünmediğini de dile getirirken, “Anne karnında olmuş diyor görenler, onlar doğum anını görmüş ama ben o şekilde bir doğum olacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimal doğumdan sonra bir yapışma olmuş. Çünkü bize geldiklerinde iki ya da üç günlüktü. Büyük ihtimal doğumdan sonra oluşmuş bir olay diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Araçlar saatlerce yolda kaldıAraçlar saatlerce yolda kaldı
Diyarbakır’da bin 300 yıllık dini motifli kitap ele geçirildiDiyarbakır’da bin 300 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konya ameliyat Yapışık dördüz kediler

En Çok Okunan Trend Haberler

Türk taksi şoförü İsveç'te kahraman ilan edildi

Türk taksi şoförü İsveç'te kahraman ilan edildi

Fanatik damat, düğünden çıkıp maç izlemeye gitti

Fanatik damat, düğünden çıkıp maç izlemeye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100'üncü yıl logosunu belirledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 100'üncü yıl logosunu belirledi

Kafeteryada çalışan garsona 'patron tacizi' iddiası

Kafeteryada çalışan garsona 'patron tacizi' iddiası

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Cami önünde şoke eden olay! Cemaat tepki gösterdi

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Doktor gördüğünde bir gariplik olduğunu fark etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da araçlar saatlerce yolda kaldı

Araçlar saatlerce yolda kaldı

Diyarbakır’da bin 300 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Diyarbakır’da bin 300 yıllık dini motifli kitap ele geçirildi

Kimse fark etmemişti!Uyumanıza yardımcı oluyor

Kimse fark etmemişti!Uyumanıza yardımcı oluyor

Yıllar önce kan bağışında bulundu! Yıllar sonra...

Yıllar önce kan bağışında bulundu! Yıllar sonra...

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti! Ayrıntı yıllar sonra fark edildi

Ölen eşi için 6 bin ağaç dikti! Ayrıntı yıllar sonra fark edildi

Tenis topunu ensesine bastırdı! 6 dakika sonra...

Tenis topunu ensesine bastırdı! 6 dakika sonra...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.