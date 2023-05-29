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Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'dan radikal karar! Yaza evlilik var

29.05.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Deniz Çakır aldığı kararla gündeme geldi. Ünü oyuncu sevgilisi Bilgehan Baykal ile yazın nikah masasına oturmayı planlıyor.

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır'dan radikal karar! Yaza evlilik var

Sumru Yavrucuk ile birlikte rol aldığı "Tatavlada Son Dans" isimli oyunla adından söz ettiren ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın sevgili Bilgehan Baykal ile evlilik kararı aldığı öğrenildi.

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İlk olarak Kadın İsterse dizisinde canlandırdığı Alev karakteriyle beyaz camda görünen ünlü oyuncu daha çok Yaprak Dökümü, İffet, Muhteşem Yüzyıl ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerdeki performansıyla biliniyor.

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Deniz Çakır, daha önce özel hayatına ilişkin aldığı radikal kararı konuk olduğu programda açıklayıp evlilik iddialarını doğruladı ve “Aniden insanların hayatına doğru insanlar çıkabiliyor" ifadesini kullandı.

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Ünlü çift, yaz aylarında Bodrum’da nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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