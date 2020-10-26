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Yaprak dökümü sürüyor! Güvercin ve Sen Çal Kapımı final yapıyor

26.10.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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Yaprak dökümü sürüyor! Güvercin ve Sen Çal Kapımı final yapıyor

Güçlü yapımlar arasında kendisine yer bulamayan ve zirve yarışında geride kalan dizilerden final haberleri gelmeye devam ediyor.

Birçok yapımın yakın zamanda ekranlara veda edeceği iddia edilirken, iki diziden final haberi geldi. Kanal D ve Star TV ekranlarında yayınlanan ve büyük beklentilerle yayın hayatına başlayan diziler 20. bölümlerini bile göremeden final kararı aldı.

GÜVERCİN 16. BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR

Ekranların güçlü yapımları arasında tutunamayan dizilerden final haberleri geliyor. Başrollerinde Mehmet Ali Nuroğlu ve Almila Ada'nın yer aldığı dizide sona gelindi. Star TV ekranlarında yayınlanan 'Güvercin' dizisi, 28 Ekim Çarşamba günü 16. bölümü ile final yapıyor.

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Çal Kapımı, Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi güçlü yapımlarla reyting yarışına giren dizi, beklediği sonuçları elde edemeyince ekranlara veda etme kararı aldı.

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