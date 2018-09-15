Yaprak'ın beyaz yalanı! 4N1K İlk Aşk 10. son bölüm izle (4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 10. son bölümü ile Fox TV ekranlarında dün akşam hayranları ile buluştu. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'u,n oturduğu 4N1K İlk Aşk dizisi, Büşra Yılmaz'ın kitabından ekranlara aktarılıyor. Sinemadan sonra dizi olarak uyarlanan ve ilgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Ali, Barış ile Yaprak'ın birşey sakladıklarının farkına varır ve onları konuşmaya zorlar. Final sahnesinde Yaprak, Ali'i Barış ile birbirlerine aşık oldukları gerçeğini itiraf eder. İkili, esasında Ali'den acı gerçeği saklamak için böyle bir yalan söylemek zorunda kalmışlardır. Bu sahne sonrasında 4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. 4N1K İlk Aşk 10. son bölüm izleme bağlantısı ve diziden özel sahneler haberimizde.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4N1K İlk Aşk son bölümde; Ali’nin gerçekleri bilmesi gerektiğine inanan Barış, Yaprak’ı ikna etmeye çalışır. Kendi yaşadıklarını örnek veren Barış, onu ikna etmek için anne ve babasının mezarına bile götürür. Barış’ın Yaprak’a duygularını bilen Ali, ikili arasında onları çözmeye çalışır. Her ikisinin de kendisinden bir şey sakladığına iyice emin olur.