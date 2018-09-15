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Yaprak'ın beyaz yalanı! 4N1K İlk Aşk 10. son bölüm izle (4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

DİZİ HABERLERİ  | 15.09.2018 08:15 | Son Güncelleme

4N1K İlk Aşk 10. son bölümü ile dün akşam ekrana geldi. Sinemalarda iki filmi ile beğenilen 4N1K İlk Aşk dizi olarak Fox TV'de de aynı şekilde beğenilerek izlenmeye devam ediyor. Son bölümdeki final sahnesi nedeniyle 4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. 4N1K İlk Aşk son bölümde Yaprak ile Barış, Ali'ye birbirlerine aşık oldukları söylerler fakat ikilinin sakladıkları şey daha farklıdır. 4N1K İlk Aşk 10. son bölüm izleme bağlantısı ve özel sahneler haberimizde.

Yaprak'ın beyaz yalanı! 4N1K İlk Aşk 10. son bölüm izle (4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

4N1K İlk Aşk 10. son bölümü ile Fox TV ekranlarında dün akşam hayranları ile buluştu. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul'u,n oturduğu 4N1K İlk Aşk dizisi, Büşra Yılmaz'ın kitabından ekranlara aktarılıyor. Sinemadan sonra dizi olarak uyarlanan ve ilgiyle takip edilen dizinin son bölümünde Ali, Barış ile Yaprak'ın birşey sakladıklarının farkına varır ve onları konuşmaya zorlar. Final sahnesinde Yaprak, Ali'i Barış ile birbirlerine aşık oldukları gerçeğini itiraf eder. İkili, esasında Ali'den acı gerçeği saklamak için böyle bir yalan söylemek zorunda kalmışlardır. Bu sahne sonrasında 4N1K İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. 4N1K İlk Aşk 10. son bölüm izleme bağlantısı ve diziden özel sahneler haberimizde.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4N1K İlk Aşk son bölümde; Ali’nin gerçekleri bilmesi gerektiğine inanan Barış, Yaprak’ı ikna etmeye çalışır. Kendi yaşadıklarını örnek veren Barış, onu ikna etmek için anne ve babasının mezarına bile götürür. Barış’ın Yaprak’a duygularını bilen Ali, ikili arasında onları çözmeye çalışır. Her ikisinin de kendisinden bir şey sakladığına iyice emin olur.

Oğuz’un ailesinin kötüleşen mali durumu gizlenemez durumdadır. Çete ona destek olmak için bir plan yapar. Herkes dört koldan Oğuz’lara yardım etmek için seferber olur. Cihan ile Ece arasında ise beklenmedik bir gelişme yaşanır.

4N1K İLK AŞK SON BÖLÜM İZLE

Okula yeni gelen Tuna’nın tuhaf davranışları herkesi tedirgin eder, özellikle de Yaprak’ı. Barış’ın baskısına dayanmayan Yaprak, Ali’ye her şeyi itiraf etmeye gider. Evde ise onu bambaşka bir sürpriz beklemektedir.

4N1K İLK AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İlk Aşk son bölümde yaşananlardan sonra yeni bölüm fragmanı heyecanla beklenmeye başlandı. Dizinin hayranları, Alikuşum çok üzüldü diyerek gerçeği sakladıkları için Barış ve Yaprak'a kızmış durumdalar. Ve yeni bölümde Ali'ye durumu söyleyecekler mi, Ali şimdi ne yapacak merak ediyorlar. 4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

4N1K İLK AŞK 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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