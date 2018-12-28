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Yaptığı aparatla soyup soğana çevirdi

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YAŞAM  | 28.12.2018 13:48 | Son Güncelleme

Bursa'da geliştirdiği bir aparat ile camilerdeki yardım kutularının içerisindeki paraları çalan şüpheli, başka bir camide aynı yöntemle hırsızlık yaptığı sırada yakalandı. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yaptığı aparatla soyup soğana çevirdi

Merkez Osmangazi ilçesinde birçok camide, geliştirdiği özel bir aparat ile yardım kutularının içerisindeki paraları çalan A.K. (54), son işinde caminin güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

Güvenlik görevlisi tarafından polise teslim edilen A.K.’nin çok sayıda camide bu yöntemle hırsızlık yaptığı öğrenildi. A.K.’nin vida toplama için bir yöntem geliştirip, yardım ve bağış kutularının içeisinde sokup, rahatlıkta paraları alabildiği aparatı polis ekiplerini şaşırttı.

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A.K.’nın paraları çalma anı güvenlik kameralarınada yansıdı.

Polis tarafından gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
bursa hırsız cami

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