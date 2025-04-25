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Yaptığı şaka krize yol açtı: Uçakta bomba paniği! Yetkililer müdahale etti apar topar indirildi...

Uçakta bomba şakası krize yol açtı. Endonezya’da bir yolcu, çantasında bomba olduğunu söyleyince uçakta panik anları yaşandı. Şaka olduğu anlaşılsa da kadın uçaktan indirildi, uçuş ise 2 saat gecikti.

Yaptığı şaka krize yol açtı: Uçakta bomba paniği! Yetkililer müdahale etti apar topar indirildi...
Çiğdem Sevinç

Endonezya'da bir yolcu, uçuş öncesinde yaptığı "bomba" şakası nedeniyle uçaktan indirildi. Batik Air’e ait bir uçakta yaşanan olay, havalimanında kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililerin Express gazetesine verdiği bilgiye göre, 11E koltuğunda oturan yaşlı bir kadın, uçağın kalkışa hazırlandığı sırada kabin görevlisine çantasında bomba olduğunu söyledi. Kadın bunu şaka amaçlı söylediğini ifade etsede, havacılık kuralları gereği bu tür ifadeler tehdit olarak kabul ediliyor.

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EŞYALARINI TOPLAYIP UÇAĞI TERK ETMEK ZORUNDA KALDI

Durum hemen pilota ve güvenlik birimlerine bildirildi. Kadın yolcu, üniformalı görevliler tarafından uçaktan indirildi. O anlar yolculardan biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının sakince eşyalarını topladığı ve kabin boyunca yürüyerek uçağı terk ettiği görülüyor.

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ŞAKA GERÇEK SAYILDI, UÇUŞ GECİKTİ

Kadının eşyaları detaylı şekilde incelendi ancak bomba ya da şüpheli bir maddeye rastlanmadı. Buna rağmen, uluslararası uçuş güvenliği kurallarına göre bu tür ifadeler "tehdit" olarak değerlendiriliyor. Olay nedeniyle uçuş yaklaşık iki saat gecikmeyle gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya şaka uçak bomba
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