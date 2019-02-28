Yaralı Kuşlar dizisinden ilk fragman yayınlandı! Yaralı Kuşlar konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D’nin merakla beklenen yeni günlük dizisi Yaralı Kuşlar yakında Kanal D ‘de başlıyor.
Başrollerinde, Gizem Arıkan, Emre Mete Sönmez, Ali Yasin Özegemen, Ayşen İnci, Özgür Özberk, Elif Erol, Utku Çorbacı ve Cemre Melis Çınar’ın olduğu Yaralı Kuşlar Kanal D' de ekrana gelecek.
İstanbul'un kalabalık semtlerinde mendil satan küçük Ömer'in ve ablası bildiği Meryem'in, hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı, iyi ile kötünün, gerçekle yalanın karıştığı Yaralı Kuşlar yakında Kanal D'de
YARALI KUŞLAR KONUSU NEDİR?
Yıllar önce ailesinden koparılmış ve bambaşka bir yaşama mecbur bırakılmış küçük Ömer’in (Emre Mete Sönmez), ablası bildiği Meryem’le (Gizem Arıkan) hayata tutunma çabasını konu alan Yaralı Kuşlar, izleyicileri derinden etkileyecek.
Yapımını Stellar Yapım’ın, yapımcılığını İnci Gülen Oarr’ın üstlendiği Yaralı Kuşlar’ın senaryo danışmanlığını Mehmet Uyar yaparken, yönetmen koltuğunda Cem Tabak oturuyor.
Yediden yetmişe herkesin kalbine dokunacak Yaralı Kuşlar’ın kadrosunda; Gizem Arıkan (Meryem), Emre Mete Sönmez (Ömer-Efe), Ali Yasin Özegemen (Levent), Ayşen İnci (Ulviye), Özgür Özberk (Tekin), Elif Erol (Hülya), Utku Çorbacı (Bahadır),Cemre Melis Çınar (Melis), Emre Çaltılı (Cemil), Hasan Ballıktaş (Hasan), Canan Karanlık (Neriman), Sezgin Irmak (Doğan), Tuğba Tutuğ (Ayşe), Emek Büyükçelik (Safiye), Nuray Erkol (Aysel), Ceren Yavuz (Aslı),Ozan Turan (Yaşar), Mert Ateş (Çıta),Erdem Eren Ayaz (Çamur), Sayid Ege Yıldırım (Minik), Ada Çapa (Dilsiz) gibi birbirinden yetenekli isim yer alıyor.
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