Yaramazlıkları boyunu aşıyor! Önce sahibinin iç çamaşırlarını komşuya taşıdı, sonra...

Kediniz dışarı çıktığında, komşunuzun akşam yemeğini yiyor, iç çamaşırlarınızı onlara taşıyor olabilir. Öyle ki küçük kedi yavrusu Zico'nun yaramazlıkları boyunu aşıyor.

Kedinin sahibi Lee Harvey ve ailesi İngiltere Southampton'da bulunan evlerinde, Zico'yu bahçe çitinin üzerinden geçerken gördüklerinde kahvaltı yapıyorlardı. Kedinin dişleri arasında büyük bir turuncu paket gören aile Zico'nun yine bir işler çevirdiğini anladı ve o anları hemen kaydetmeye başladı.

Son yaramazlığında suç üstü yakalanan Zico bu kez komşularının evinden aldığı kedi mamasını evlerine taşıdı.

SAHİBİNİN İÇ ÇAMAŞIRLARINI KOMŞUYA TAŞIDI

Larvey yaramaz kedisinden şöyle bahsediyor: 'Kahvaltısını beklemek yerine, başkasının evinden mama taşıdığını gördüm. Kızlara ağzında ne olduğunu sordum hemen onu videoya çekmeye başladılar. Bu Zico'nun ilk vukuatı değil. Daha önce de ağzında çiviler, elastik bantlarla geldi. İç çamaşırlarımı da komşularıma götürdü. Komik ve bizi utandıran bir kedi.'

Video, sosyal medyada binlerce kez paylaşılarak diğer kedi severler arasında hit oldu. Bir yorumcu şöyle dedi: 'Bunu izlemeyi bırakamıyorum.'

